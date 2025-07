Wagner Moura e 'O Agente Secreto' são cotados para o Oscar por revista norte-americana

Após um 2025 histórico para o cinema nacional, o sucesso do Brasil no Oscar pode se repetir em 2026. Ao menos, é o que acredita a revista norte-americana Variety, que elencou o brasileiro Wagner Moura como um dos atores favoritos para receber uma indicação ao prêmio de Melhor Ator.

Nesta segunda-feira, 30, a publicação divulgou sua tradicional lista de previsões para a premiação e colocou Wagner Moura, por seu papel em O Agente Secreto, entre os cinco prováveis indicados na principal categoria masculina de atuação.

"Moura, recém-premiado como melhor ator em Cannes, promete ser uma força no thriller político brasileiro de Kleber Mendonça Filho", escreveu o jornalista Clayton Davis. Ainda segundo a revista, o longa protagonizado por Wagner Moura também deve ser indicado ao prêmio de Melhor Filme Internacional.

Além do brasileiro, outros atores cotados para a categoria de Melhor Ator são: George Clooney, por Jay Kelly, Dwayne Johnson, por Coração de Lutador: The Smashing Machine, Michael B. Jordan, por Pecadores, e Jesse Plemons, por Bugonia.

Já na categoria de Melhor Filme Internacional, os possíveis concorrentes do Brasil são: o luxemburguês It Was Just an Accident, de Jafar Panahi, o francês Nouvelle Vague, de Richard Linklater, o espanhol Sirât, de Oliver Laxe, e o norueguês Sentimental Value, de Joachim Trier.

O novo longa de Kleber Mendonça Filho conta a história de Marcelo, interpretado por Moura, um especialista em tecnologia que foge para o Recife durante a ditadura militar para se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava.

O filme, que estreia no Brasil no dia 6 de novembro, venceu o prêmio de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes. Após o sucesso no festival francês, O Agente Secreto teve seus direitos de distribuição nos Estados Unidos adquiridos pela Neon, selo responsável por Anora, vencedor em cinco categorias do Oscar em 2025.