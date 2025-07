Mauá tem 427 vagas abertas com salários de até R$ 3,6 mil; veja como se candidatar

Se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, essa pode ser a sua chance. A Casa do Trabalhador de Mauá está com 427 vagas de emprego abertas, para 73 diferentes funções, com salários que chegam a R$ 3.676,00. Do total, 221 vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).



As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade. Entre os destaques estão cargos como auxiliar administrativo, eletricista, operador de máquinas, técnico em segurança do trabalho, teleoperador, conferente de logística, ajudante de padeiro e auxiliar de linha de produção.



O atendimento aos candidatos é feito presencialmente na Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para participar do processo seletivo, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).



Quem preferir, pode conferir a lista completa de vagas pelo site oficial: sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas ou pelo canal digital da Prefeitura, no link: tinyurl.com/vagas-cptr-sine.



As oportunidades são atualizadas com frequência e os encaminhamentos são gratuitos. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo de Mauá e tem o objetivo de facilitar o acesso da população às vagas oferecidas por empresas da região.