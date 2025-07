Justin Bieber ressurge com 'SWAG', álbum íntimo que emociona fãs

Após quatro anos de silêncio musical, Justin Bieber está de volta — e não com qualquer projeto. Lançado nesta sexta-feira (11), SWAG, seu sétimo álbum de estúdio, marca uma nova fase na carreira do astro canadense. São 21 faixas que revelam um lado mais introspectivo, maduro e pessoal do cantor, que agora se apresenta não apenas como artista, mas também como marido e pai.



Distribuído pela Def Jam Recordings e já disponível nas plataformas digitais, SWAG reúne colaborações de peso com produtores como Carter Lang, Daniel Caesar, Dijon, Eddie Benjamin e Knox Fortune. A versão física já pode ser reservada na UMusic Store.



Com letras que exploram temas como amor, paternidade, fé, vulnerabilidade e redenção, Bieber se despe da imagem pop que o consagrou para dar espaço a uma musicalidade mais densa e emocional. Faixas como THERAPY SESSION, DADZ LOVE e FORGIVENESS escancaram a transformação pessoal do artista. Já GO BABY virou favorita instantânea entre os fãs, sendo apontada nas redes sociais como o grande destaque do álbum.



No X (antigo Twitter), os comentários refletem o impacto imediato do lançamento. “Uma melodia diferente em cada música, uma produção incrível, sonoridade impecável, vocais angelicais… JUSTIN BIEBER VOCÊ FEZ DE NOVO”, escreveu uma fã entusiasmada. Outro usuário confessou: “Baixei o Twitter de novo só pra falar que ‘go baby’ é a MAIOR música do novo álbum do Justin Bieber”.



Não faltam elogios à autenticidade do projeto. “SWAG é totalmente um álbum feito pra esposa, filho e fãs verdadeiros que sentem esse período conturbado junto com ele”, comentou um internauta. “Mais que um álbum, SWAG é um grito de independência.”



O retorno também despertou a nostalgia de quem acompanhou Bieber desde os primeiros hits. “Não adianta, quando o assunto é Justin Bieber eu automaticamente volto a ter 13 anos de idade”, postou uma fã emocionada.



Para além dos vocais maduros e da produção refinada, SWAG se impõe como um manifesto pessoal. Como definiu um usuário: “Paizão Justin Bieber sabe muito, rapaziada”.