Jogos da Terceira Idade reúnem 12 cidades e 1.500 atletas em São Caetano

A quarta edição dos Jotiscs (Jogos da Terceira Idade de São Caetano) começou oficialmente nesta quinta-feira (11), com cerimônia de abertura no Teatro Paulo Machado de Carvalho. O evento reuniu cerca de 500 pessoas, entre atletas, familiares e autoridades, e marcou o início de uma semana de competições voltadas ao incentivo do envelhecimento ativo e saudável.

Até o dia 19 de julho, 1.500 atletas de 12 cidades do Estado de São Paulo disputarão 17 modalidades, como vôlei adaptado, bocha, dança de salão, atletismo, natação, dominó e truco. Os jogos serão realizados nos centros esportivos e unidades dos CISEs da cidade.



A delegação anfitriã, de São Caetano, é a maior do torneio, com 400 participantes. “O Jotiscs mostra o quanto acreditamos no poder transformador do esporte. Envelhecer com saúde, alegria e dignidade é uma prioridade em São Caetano do Sul”, afirmou Renata Galati, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, que representou o prefeito Tite Campanella na solenidade.



O evento é organizado pela Coordenadoria Municipal da Terceira Idade (Comtid) em parceria com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ). Segundo a coordenadora da Comtid, Lucila Lorenzini, o Jotiscs vai além da competição: “É uma celebração da vida, da superação e do convívio. Ver nossos idosos engajados e cheios de energia é uma inspiração.”



As cidades participantes são Mauá, Pinhalzinho, Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, Praia Grande (ATIS), Barueri, Itaquaquecetuba, Campo Limpo Paulista, Suzano, São Paulo e a própria São Caetano do Sul. Os atletas passaram por seletivas e torneios internos durante o primeiro semestre para representar seus municípios.



Com espírito de amizade e superação, o Jotiscs reforça o papel do esporte na promoção da saúde e da inclusão da população idosa.