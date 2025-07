Rio Grande da Serra. O Ford 1920. Que viu a represa surgir. Encobrir a cidade. Do antigo povoado-estação.

Documentos e lembranças.

Texto: João Tomás do Amaral

Octavio David, no encontro dos memorialistas realizado dia 27 em Rio Grande da Serra, relatou fatos de sua vivência na cidade, desde 1935:

O primeiro automóvel da cidade, adquirido pelo avô, José Maria de Figueiredo, que foi vereador do Município de São Bernardo, um Ford 1920.

O avô, vereador do primitivo município de São Bernardo ao tempo da Velha República.

A formação da Represa Billings, que encobriu o Centro antigo de Rio Grande.

As várias etapas de Rio Grande da Serra, de povoado à cidade.

Documentos reunidos sobre Rio Grande e região, que contribuem para a consolidação das pesquisas históricas sobre o Grande ABC.

Crédito da foto 1 – Priscila Zambotto

SR. OCTÁVIO. E o automóvel do avô Figueiredo: história vivida na linha Ribeirão Pires-Rio Grande da Serra

O bondinho da Pedreira.

Sua última viagem.

E um vídeo no Momento Memória

1972. Rio Grande da Serra fez a última viagem pelo bondinho que ligava a estação ferroviária ao bairro da Pedreira. Pedreira que estava sendo desativada e que, portanto, não se interessava mais em manter aquele modelo de transporte que fez história na cidade.

Os trilhos foram esquecidos, apagados pelo progresso que chegou. Sobraram as imagens feitas pelo repórter-fotográfico João Colovatti e publicadas pelo Diário do Grande ABC mais de meio século atrás.

Hoje o bondinho, restaurado, permanece exposto no Centro de Rio Grande da Serra. Lembrança de um tempo nostálgico que a memória nossa de cada dia não deixa morrer.

EM VÍDEO – O bondinho da Pedreira volta a percorrer as planícies de Rio Grande da Serra na arte de Paulo César Nunes. Confiram no site www.dgabc.com.br e no Face Book da Memória, do endereço no cabeçalho da Memória.

AMANHÃ NO MOMENTO MEMÓRIA

A vila inglesa nascida com o trem

Crédito da foto 2 – João Colovatti; Banco de Dados

ALUNOS DA PEDREIRA. Eles ajudam a girar o vagão, hoje patrimônio histórico da cidade

NAS ONDAS DO RÁDIO

GRANDE ABC E VOCÊ

Escola Estadual Dr. Américo Brasiliense, um símbolo da cultura de Santo André.

A instalação em 1947, em salas cedidas pela Prefeitura.

Um prédio imponente, inaugurado em 1962.

O tombamento pela cidade, em 2018.

Entre os professores, os autores do Hino de Santo André, José Amaral Wagner e Luiz Carlos da Fonseca e Castro.

Entre os diretores, uma mulher, Alice Gaiarsa, 27 anos de trabalho na escola e 50 anos na educação pública.

Entre os alunos, o prefeito Celso Daniel e o maestro Flávio Florence.

Produção, apresentação e texto: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

QUINTA AVENIDA

Nesta edição, performances vocais do cantor napolitano Peppino Di Capri. Giuseppe Faiella, seu nome no registro de nascimento, reside na ilha de Capri.

Cantor, compositor e pianista muito conhecido e admirado no Brasil, onde esteve se apresentando em várias oportunidades.

Ouçam variados temas do seu repertório, entre eles “Champagne” e “Roberta”.

Produção, apresentação e texto de abertura: Ronaldo Benvenga. No ar nesta sexta-feira a partir das 12h.

Para ouvir, acessar o site: www.radio365.com.br/radio-365-news/

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sexta-feira, 11 de julho de 1975 – Edição 2795

DESTAQUE – Miniférico será atração no Pedroso.

No governo Lincoln Grillo, Prefeitura de Santo André projetava instalar a obra até o final de 1975, uma forma de valorizar o imenso Parque do Pedroso, área desapropriada no governo anterior de Antonio Pezzolo.

NOTA DA MEMÓRIA – As cadeirinhas sobre braço da Represa Billings foram atração durante anos. Por falta de manutenção, a obra de recreação original acabou desativada.

EM 11 DE JULHO DE...

1905 – Entrava em vigor a nova Constituição do Estado de São Paulo.

1945 - Falecia, em São Paulo, Alzira Seabra de Camargo, viúva do coronel Agenor de Camargo e filha do coronel Seabra, que dá nome a uma via pública de Santo André. Vila Alzira foi batizada em sua homenagem.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Andradina. Elevado a município em 1939, quando se separa de Valparaíso. O nome homenageia o fundador da cidade, Antonio Joaquim de Moura Andrade.

11 de julho marca também o aniversário de Brejo e Turiaçu (MA), Mendes (RJ), Missão Velha (CE), Piatã (BA) e Santa Maria do Oeste (PR).

HOJE

Dia Mundial da População

Dia do Mestre de Banda

São Bento ou São Benedeto

11 de julho

(Itália: Úmbria 480 – Montecassino 547).

Fundou o mosteiro do Monte Cassino. Escreveu a Regra Beneditina, cuja síntese é “orar e trabalhar, contemplar e agir”.

Grande ABC deve aos beneditinos de São Paulo os nomes das cidades de São Bernardo e São Caetano. Os nomes foram dados às fazendas dos religiosos aqui na região na primeira metade do século XVIII.

Ilustração – Prefeitura de São Bento do Una (Pernambuco)