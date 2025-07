Lula deve apertar o Congresso, doa a quem doer, afirma Juninho Getúlio

O presidente da Câmara de Mauá, Juninho Getúlio (PT), defende que o chefe da Nação, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cobre publicamente o Congresso para que pautas de autoria do Executivo avancem. Entre as proposituras, o petista cita uma demanda da sociedade com foco na justiça tributária, a que versa sobre a isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5 mil.

“É preciso apertar o Congresso, doa a quem doer. O presidente Lula fez a parte dele após estudos da equipe econômica. A isenção vai garantir mais dignidade e comida na mesa do trabalhador”, destacou Juninho.

A pauta, entretanto, tem enfrentado resistência no Congresso Nacional, uma vez que para garantir alíquota zero a uma parcela da população com menor renda, haverá taxação mais elevada da classe social com maior poder aquisitivo.

A proposta do governo aumenta o limite de isenção e valerá, após aprovação e sanção, a partir de 2026. A renúncia de arrecadação será R$ 25,8 bilhões por ano. No entanto, a compensação será paga por quem ganha mais de R$ 600 mil por ano, o equivalente a 0,13% do total de contribuintes e taxação progressiva de até 10%.

Segundo o presidente da Câmara de Mauá, a relação do Palácio do Planalto com o Congresso está estremecida. Para Juninho Getúlio, não há no Senado ou na Câmara Federal debates propositivos e republicanos, mas sim, defesa de interesses pessoais.

“Já que a relação azedou, Lula deveria vir a público, na televisão, no rádio e na imprensa toda dizer o que fez e segue fazendo, além de mostrar que as pautas não avançam por decisões que fogem do controle do governo”, disse o petista.





