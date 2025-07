Consórcio inaugura sala do Grande ABC em Brasília na terça (15)

Brasília vai ganhar, a partir da próxima terça-feira (15), um espaço exclusivo para representar os interesses dos sete municípios do Grande ABC. Após a assembleia mensal de prefeitos, marcada para as 14h, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC inaugura oficialmente a Sala Grande ABC, instalada no Victoria Office Tower, próximo à Esplanada dos Ministérios.



LEIA MAIS: Consórcio oficializa criação de agência reguladora regional e sala em Brasília

O novo espaço tem como objetivo reforçar a articulação institucional com os Três Poderes, facilitando a interlocução direta com o Governo Federal, o Congresso Nacional e o Judiciário. A sala funcionará como base de apoio para os prefeitos, secretários e equipes técnicas das prefeituras durante agendas oficiais em Brasília.



O presidente do Consórcio ABC e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), destacou que a iniciativa simboliza um novo ciclo de cooperação entre os municípios da Região Metropolitana. “A Sala Grande ABC representa o esforço conjunto das cidades do ABC para avançar na defesa de pautas regionais e ampliar a presença no cenário nacional”, afirmou.



A inauguração contará com a presença de autoridades dos três poderes, além de representantes de entidades ligadas à gestão pública e ao desenvolvimento regional.