Whatsapp: 3 maneiras de recuperar mídias apagadas no app

Dayara Freire

14/02/2023 | 14:55



Quem nunca apagou mídias importantes no WhatsApp e depois se arrependeu? Recuperar arquivos deletados pode parecer uma tarefa quase impossível, mas existem alguns aplicativos que você pode usar para reverter essa situação. Confira três maneiras de recuperar mídias.

Google Drive ou iCloud

Para usuários do sistema Android, o WhatsApp possui um recurso de backup automático que salva as mídias armazenadas no Google Drive. Já no iPhone (IOS), as mídias são armazenadas no dispositivo ICloud.

Se você deseja restaurar por meio deste recurso, basta abrir a guia “Configurações”, pesquisar “Conversas” e selecionar o recurso “Backup”. Porém, vale ressaltar que a recuperação só funcionará se o backup for recente.

O WhatisRemoved+

Outra maneira de recuperar são os aplicativos de monitoramento de notificações, como o WhatisRemoved+, que detecta alertas de mensagens da rede social. Ao instalar a ferramenta, é necessário selecionar o ícone do WhatsApp e clicar em “Sim, salvar arquivos” para que o app tenha acesso a todas as mídias enviadas pela plataforma de mensagens.

Google Fotos

O Google Fotos pode ser outra opção para recuperar mídias apagadas no WhatsApp. Isso porque o aplicativo permite que usuários que estejam com o celular sincronizado com a plataforma acessem a galeria em até 60 dias – desde que o backup esteja ativado. Se a função de backup estiver desativada, a mídia excluída poderá ser recuperada em 30 dias.