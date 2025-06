Confira o que chega à Netflix Brasil em julho

Julho promete ser um mês repleto de novidades na Netflix Brasil, com séries, filmes, realities e documentários que vão agradar públicos variados — desde fãs de super-heróis até quem gosta de dramas, animações e esportes. Confira os principais destaques que entram no catálogo ao longo do mês:



Séries em destaque

Sandman: Temporada 2 - Volumes 1 e 2 (03/07 e 24/07)

A aguardada continuação da série sombria e fantástica da DC retorna com mais mistérios e confrontos cósmicos, incluindo a presença de Lorde Morpheus e a busca por vingança que promete sacudir os Perpétuos.



Solteiros Nunca Mais (08/07)

Um reality divertido que acompanha solteiros e solteiras de longa data ganhando dicas para encontrar o amor, com transformações de estilo, saúde e autoconfiança.



Quarterback: Temporada 2 (08/07)

Acompanhe a vida dentro e fora dos gramados da NFL na temporada 2023-2024, com foco em estrelas como Joe Burrow, Kirk Cousins e Jared Goff.



Montando a Banda (09/07)

Um reality inovador em que cantores competem para formar uma banda sem jamais se ver, desafiando a superficialidade e focando apenas na voz e talento.



Too Much (10/07)

Drama romântico sobre uma nova-iorquina que busca um novo amor em Londres, mas encontra um músico nada convencional.



Indomável (17/07)

Mistério e suspense no Parque Nacional de Yosemite, onde um agente federal investiga a morte de uma mulher em território selvagem e perigoso.



Hitmakers (24/07)

Reality que mostra os bastidores da criação de grandes hits musicais, com compositores em conflito entre criatividade e ego.



Gatilho (25/07)

Thriller sul-coreano que mergulha no tráfico ilegal de armas e no confronto entre policiais e criminosos.



WWE: Unreal (29/07)

Exclusivo acesso aos bastidores dos roteiristas e superstars da WWE, revelando os dramas que vão além do ringue.



Leanne (31/07)

Uma comédia dramática sobre uma mãe que enfrenta a separação do marido com o apoio da família excêntrica e cheia de sinceridade.



Filmes para todos os gostos

Clássicos como E.T. – O Extra-terrestre (04/07), Uma Mente Brilhante (04/07) e Forrest Gump (05/07) estão de volta para emocionarem as novas gerações.



Oppenheimer (07/07) traz o drama histórico sobre o criador da bomba atômica.



Minha Mãe é uma Peça 2 (01/07) retorna com Dona Hermínia enfrentando os desafios da vida adulta dos filhos.



Família, Pero No Mucho (18/07) mistura comédia e rivalidade cultural numa viagem a Bariloche entre brasileiros e argentinos.



Yesterday (25/07) é uma aventura musical em que um apagão faz o mundo esquecer os Beatles, e um músico tenta preencher essa lacuna.



Documentários marcantes como Apocalipse nos Trópicos (14/07), que explora o impacto político da religião evangélica no Brasil, e o drama esportivo Tour de France: No Coração do Pelotão (02/07) retornam para quem gosta de conteúdo realista e envolvente.



Animes e conteúdo infantil

DAN DA DAN: Temporada 2 (03/07) traz mistério e aventura em uma ambientação única.



Leviatã (10/07) apresenta uma jornada steampunk cheia de ação para evitar uma guerra mundial.



Novidades do Mundo Bita (26/07) em três especiais que exploram emoções, animais e aventuras para os pequenos.



Eventos ao vivo

Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3 (11/07)

Um dos maiores eventos de boxe feminino, exclusivo e ao vivo na Netflix, direto do Madison Square Garden.



Julho na Netflix Brasil chega recheado de histórias emocionantes, aventuras épicas, realities inovadores e muita cultura para todo tipo de público. Prepare a pipoca e escolha seu favorito!