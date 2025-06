FHFA: Agências devem se preparar para uso de cripto como ativo em pedido hipotecário

O diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional (FHFA, na sigla em inglês), William Pulte, publicou uma instrução para que a Fannie Mae e a Freddie Mac, agências hipotecárias americanas, se prepararem para contabilizar criptomoedas como um ativo em pedidos de financiamento imobiliário.

Em publicação no X, Pulte disse que a medida estava "em consonância com a visão do presidente Trump de tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas".

Na ordem, Pulte afirmou que as criptomoedas são uma classe de ativos emergente que pode oferecer uma oportunidade de acumular riqueza fora dos mercados de ações e títulos.

As duas empresas, que compram e vendem financiamentos imobiliários, terão que preparar uma proposta mostrando como analisariam as criptomoedas como um ativo sem que elas fossem convertidas para dólares americanos. Apenas criptomoedas evidentes e estocadas nos EUA servirão para esse propósito, diz a ordem.

As agências hipotecárias terão de submeter e receber aprovação de seus respectivos conselhos de diretores antes de apresentarem as propostas para a FHFA.