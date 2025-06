Aos 61 anos, Elle Macpherson é escolhida como a ‘mulher mais bela do mundo’

A modelo, atriz e empresária australiana, aos 61 anos, foi escolhida para estampar a capa da edição de 2025 que celebra as cem mulheres mais belas do mundo. Também marca o 30° aniversário da revista.

“Das praias australianas ao estrelato global, ela construiu um império de elegância, garra e reinvenção. Esta é Elle: Sem filtros, imparável e inesquecível”, exaltou Maxim ao divulgar as fotos de Elle em suas redes sociais.

Em entrevista à revista, a modelo compartilhou sobre suas dificuldades e o desconforto que sentia em frente às câmeras no início da carreira: "Eu não conseguia nem olhar para as lentes, tinha tanto medo de não ser ‘perfeita’. Eu virava a cabeça de perfil, cobria o rosto com cabelo ou usava chapéu ou óculos de sol para disfarçar minha timidez.”

Ela também completa sua reflexão destacando sua confiança após 40 anos de experiência e agradece pela oportunidade: “Hoje, estou confiante e grata por ainda poder trabalhar. Vejo isso como um privilégio, então obrigada por me honrarem com esta capa.”

Conhecida como “The Body”, Elle ganhou fama internacional em 1938 por seus trabalhos como supermodelo, especialmente após estampar a capa da revista Sports Illustrated cinco vezes, o que lhe impulsionou no ramo da moda. Ela também fundou marcas de lingerie e produtos de bem-estar e beleza.