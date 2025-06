Mega-Sena: apostas de Santo André e São Caetano faturam mais de R$ 17 mil

Três apostas da região do Grande ABC acertaram cinco dezenas no concurso 2.879 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (24), e cada uma vai receber R$ 17.732,87. No total, o valor somado chega a R$ 53.198,61.



Duas das apostas vencedoras foram feitas em Santo André por meio de canais eletrônicos da Caixa. A terceira foi registrada em São Caetano, na Lotérica Canovas e Macedo, na Avenida Goias, 547. Todas as apostas foram simples e com seis números.

As dezenas sorteadas foram: 11 - 20 - 29 - 47 - 52 - 56. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, no sábado (28), é de R$ 40 milhões.



No total, 83 apostas em todo o país acertaram a quina. Outras 1.553 fizeram quatro acertos e vão receber R$ 1.353,90 cada.



As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica ou pelo site da Caixa. A aposta simples custa R$ 5.