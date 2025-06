Murilo Huff rebate Dona Ruth e mostra gastos com filho

Murilo Huff se manifestou novamente nesta terça-feira, 24, após as declarações de Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, sobre a criação de Leo, filho dele com a cantora. Nos Stories do Instagram, ele rebateu a afirmação de que nunca teria pago pensão para o menino e compartilhou comprovantes de despesas.

Mais cedo, Dona Ruth lamentou, também pela rede social, o pedido de guarda unilateral feito por Murilo e afirmou que Leo "nunca recebeu nenhum centavo de pensão do pai". Ela ainda destacou que, desde o nascimento do neto, sempre zelou pelo bem-estar dele e mencionou que não comentaria mais o assunto por orientação judicial.

Em resposta, o cantor publicou nos stories um texto em que classificou as declarações como "mentirosas" e disse que se viu forçado a expor informações pessoais. "É muito humilhante ter que vir aqui expor esse tipo de coisa, mas se eu me calar a mentira vira verdade", escreveu.

Murilo detalhou os gastos mensais que afirma ter com o filho, entre eles R$ 2,6 mil com escola, R$ 1,2 mil com plano de saúde, R$ 2,8 mil em sessões com psicóloga, R$ 5 mil com babá/enfermeira e cerca de R$ 4 mil mensais com o tratamento de diabetes. Segundo o cantor, só os custos fixos básicos passam de R$ 15 mil por mês, valor com que ele diz arcar integralmente.

Além do texto, o cantor mostrou comprovantes do pagamento adiantado de um ano da escola de Leo, no valor de R$ 30 mil, e de R$ 9,1 mil destinados a sessões de psicoterapia. "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai", pontuou.

Por fim, Murilo afirmou que não deseja atacar ninguém, mas que não poderia permitir que "tantas mentiras" fossem ditas a seu respeito. "Só estou postando pra me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras pra me descredibilizar."