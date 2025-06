Santo André Intelli anuncia retorno do ala Wessinho para a temporada 2025

O Santo André Intelli confirmou, nesta quarta-feira (25), a contratação do ala Wellisson, mais conhecido como Wessinho, 28 anos. O atleta retorna ao clube do Grande ABC após uma breve passagem pelo futsal internacional, tendo deixado a equipe antes do início dos playoffs da LNF (Liga Nacional de Futsal) de 2024.



Natural de Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba, Wessinho tem 1,74m de altura e atua como ala. Antes de acertar seu retorno ao Santo André, ele estava defendendo o Clube Atlético Guarany, de Espumoso, no Rio Grande do Sul.

O jogador já foi apresentado oficialmente ao elenco andreense e participou dos primeiros treinamentos com o grupo. Em seu retorno, ele voltará a vestir a camisa número 4, a mesma utilizada em sua primeira passagem pelo clube.



“Fico muito feliz em poder voltar e vestir novamente essa camisa tão pesada. Espero que este seja mais um ano especial para o torcedor andreense, assim como foi o ano passado. Claro, quero contribuir ao máximo para que isso se repita e que possamos alcançar todos os nossos objetivos nesta temporada”, declarou Wessinho.



O ala já está regularizado e à disposição da comissão técnica. Sua estreia oficial está prevista para esta quarta-feira, em confronto válido pelo Campeonato Paulista, diante da equipe da Wimpro.

