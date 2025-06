Diadema reabre Borboletário Municipal

A Prefeitura de Diadema reinaugurou na manhã desta quarta-feira (25) o Borboletário Municipal, que fica dentro do Jardim Botânico da cidade. O espaço é uma interessante ferramenta de educação ambiental, pois mostra in loco o ciclo de evolução desses insetos que são importantes polinizadores - animais que transportam pólen de uma flor para outra, auxiliando na reprodução das plantas e na produção de frutos e sementes. Essa transferência de pólen é crucial para a biodiversidade e a agricultura, influenciando a produção de alimentos.

Segundo a bióloga Rosana Cardoso, responsável pelo local, as borboletas, além de belas, são importantes bioindicadores da "saúde" da vegetação, no caso do Grande ABC a Mata Atlântica. Os visitantes poderão entender isso ao acompanhar a metamorfose da borboleta. Quando ainda é lagarta cada espécie tem predileção por se alimentar de um tipo de planta, assim quando há presença delas é sinal de que o bioma está equilibrado. O borboletário é um dos poucos equipamentos do tipo na Região Metropolitana.

O projeto pioneiro estava deteriorado, após queda de troncos de árvores na cobertura do viveiro. "Era um sonho meu e do secretário de Meio Ambiente, Ricardo Sousa, desde antes de assumirmos a gestão colocar ele em funcionamento novamente", disse o prefeito Taka Yamauchi (MDB), na cerimônia simbólica de reabertura. A entrada no Jardim Botânico é gratuita, mas visitas guiadas ao borboletário devem ser agendadas pelos e-mails [email protected] ou pelo telefone 4059-7619.