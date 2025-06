Danda Wagner, presidente da Liga de Ribeirão Pires, morre aos 49 anos

O futebol amador do Grande ABC sofreu uma perda na última terça-feira (24), com a morte de Danda Wagner Araújo, o presidente da Liga de Futebol de Ribeirão Pires, vítima de dois infartos. O velório acontece nesta quarta (25), no Ginásio Oziris Grecco, localizado no Complexo Ayrton Senna, a partir das 13h30.



Danda Wagner chegou a ser socorrido e encaminhado à uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, onde exibiu indícios de recuperação. Porém, sofreu outro infarto ao retornar para casa.



Eleito presidente da liga amadora de Ribeirão Pires desde 2018, Danda Wagner era o responsável pela organização dos campeonatos da cidade, desde a Divisão Especial, até a Segunda Divisão e a Liga de Veteranos.



O prefeito do município, Guto Volpi (PL), prestou homenagens a Danda Wagner nas redes sociais. “Danda foi forte liderança do esporte da nossa cidade. Um apaixonado pelo futebol amador, atuava com seriedade, respeito e espírito agregador. Sua dedicação ao fortalecimento das competições, ao incentivo aos atletas e à união das ligas da região deixa um legado que jamais será esquecido”, escreveu.