Rio Grande da Serra firma parceria com a USCS para fortalecer a saúde

A Prefeitura de Rio Grande da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, firmou uma parceria com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul ) com o objetivo de fortalecer o sistema público de saúde, integrando o ensino acadêmico à prática profissional.

Com esse novo convênio, a rede municipal passa a contar com estagiários da área da saúde atuando diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e demais serviços do município. A iniciativa busca qualificar o atendimento prestado à população, ao mesmo tempo em que proporciona uma formação prática e humanizada aos futuros profissionais da saúde.

Entre os principais benefícios do projeto, destacam-se reforço nas equipes das UBS; apoio direto aos profissionais da rede; vivência prática com foco no cuidado humanizado; melhoria no acolhimento e escuta aos munícipes; fortalecimento da saúde pública local.

A atuação dos estagiários representa um avanço importante no cuidado à população, ampliando a compreensão sobre as demandas da comunidade e contribuindo para a formação de profissionais comprometidos com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

Essa ação reafirma o compromisso da administração municipal com uma saúde pública mais eficiente, acolhedora e de qualidade para todos.

