Trump anuncia entrevista 'irrefutável' de Hegseth sobre ataques às instalações nucleares do Irã

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, realizará uma "importante" entrevista coletiva na manhã de quinta-feira, 26, informou o presidente dos EUA, Donald Trump, em meio aos esforço de seu governo para dissipar dúvidas sobre os danos causados pelos ataques americanos às instalações nucleares do Irã.

"Hegseth, juntamente com representantes militares, realizará uma importante entrevista coletiva amanhã de manhã", disse Trump, citando que a fala ocorrerá às 9h00 (horário de Brasília), no Pentágono. "A entrevista coletiva será interessante e irrefutável", disse o presidente no Truth Social.

A Casa Branca classificou como "fake news" uma reportagem da CNN, que, assim como outros veículos, revelou um relatório preliminar confidencial da Agência de Inteligência de Defesa (DIA, em inglês), ligada ao Pentágono, sobre como a operação americana não destruiu as unidades nucleares do Irã e apenas atrasou o programa iraniano por alguns meses.