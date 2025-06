Prefeitura de Diadema afirma que negociações com servidores estão avançadas

A Prefeitura de Diadema e o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos) realizaram nova rodada de negociações na terça-feira (24) e, segundo a gestão Taka Yamauchi (MDB), duas pautas discutidas, a revisão do texto legal do auxílio-saúde e o abono do dia parado, já estão bem encaminhadas para um possível acordo entre as partes.

Segundo a administração municipal ficou pendente apenas o valor do abono salarial. "Uma nova reunião foi agendada para esta quinta-feira (26), com a participação da Secretaria de Finanças, para dar continuidade às tratativas", pontuou a Prefeitura.

Os encontros seguem determinação do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) para a retomada das negociações referentes à campanha salarial.

O governo obteve a aprovação em 29 de maio, por parte da Câmara, da lei que prevê reajuste de 4,87%, pagos em duas vezes, e de auxílio-saúde de R$ 133,40 aos servidores municipais, à revelia do Sindema, gerando paralisações na cidade no começo do mês.

