Barba agora é bacharael em economia nota 10

Aos 67 anos, o deputado estadual Teonilio Barba (PT), de São Bernardo, acaba de conquistar um feito marcante em sua trajetória: concluiu o curso de Ciências Econômicas na Universidade Metodista de São Paulo, apresentando seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) com o tema A Nova Reforma Tributária: Simplificação do Sistema Tributário para o Desenvolvimento Econômico e Promoção da Justiça Social no Brasil. E não foi apenas mais um formando — Barba foi aprovado com nota máxima, 10, e se tornou bacharel em Economia. O caminho até o diploma não foi simples. Anos atrás precisou interromper os estudos ao assumir a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Agora, décadas depois, voltou às salas de aula para fechar esse ciclo com chave de ouro — e o melhor, com um TCC que trata de um dos temas mais debatidos hoje no Congresso.

BASTIDORES

Mães atípicas

A vereadora de São Bernardo Luana Eloá (MDB) fez visita de cortesia à Câmara de São Caetano ontem. A emedebista foi recepcionada durante a sessão pelo vereador Caio Salgado (PL). Convidada a usar a tribuna pelo presidente da Casa, Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL), a parlamentar são-bernardense aproveitou para pedir união de forças em pautas voltadas a mães atípicas, como ela, e também na criação de políticas públicas integradas para atendimento a pessoas neurodivergentes.

De volta?

Abias Rodrigues, empreiteiro de Rio Grande da Serra que apontou o vereador Marcos Costa, o Tico (União Brasil), e o ex-secretário de Obras Kléber Avelino como integrantes de um suposto esquema de corrupção na gestão da ex-prefeita Penha Fumagalli (PSD), no ano passado, foi visto ao lado do chefe do Executivo, Akira Auriani (PSB), no Parque América. O bairro recebe obras de asfaltamento tocadas pela empresa de Rodrigues. O contrato foi firmado ainda no governo pessedista.

Jantar com vereadores

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), começou a semana participando de um jantar com os vereadores do G16 – grupo formado por integrantes da base governista entre os 21 parlamentares da Câmara. Realizado na Churrascaria Boiadeiro, o encontro teve como principal objetivo promover a integração entre os poderes Executivo e Legislativo. “É com diálogo e respeito entre os poderes que conseguimos avançar nas políticas públicas que beneficiam nossa população”, afirmou o prefeito.

Apoio ao Marcelo

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) voltou ao Paço de São Bernardo para reafirmar seu apoio ao prefeito Marcelo Lima (Podemos). O deputado colocou novamente seu mandato à disposição da cidade, seja com o envio de emendas ou com interlocução com os governos. “Venho acompanhando as dificuldades que a cidade vem enfrentando, principalmente na parte financeira. Mas São Bernardo está mais bonita. No que pudermos estar juntos, estaremos”, disse.

Simulado

A Secretaria de Segurança Urbana de São Paulo, comandada pelo ex-prefeito de São Bernardo Orlando Morando (sem partido), realizou simulado de resposta em área de risco hidrológico no Jardim Verônia II – Parque Boturussu, Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, ontem. A atividade, destinada à capacitação de agentes e da população para situações de alagamentos e enchentes, contou com a presença do prefeito em exercício, coronel Ricardo Mello Araújo (PL). Morando afirmou que a prevenção é uma prioridade da gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os simulados são uma forma de intensificar as ações.