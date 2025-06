Governo Lula é reprovado por 56,7% dos brasileiros, aponta Paraná Pesquisas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado por 56,7% dos brasileiros, aponta levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 25. São 39,8% os que aprovam o terceiro mandato presidencial do petista, enquanto 3,5% não responderam.

Quanto à avaliação da gestão federal, são 47,5% os que consideram a gestão federal como ruim ou péssima. Para 25,6%, o atual governo é ótimo ou bom. Para 25,8%, a gestão é regular, enquanto 1,1% não responderam.

A desaprovação ao governo oscilou dentro da margem de erro, de 2,2 pontos porcentuais. Na rodada anterior do levantamento, em abril, o índice de desaprovação foi de 57,4%.

O Paraná Pesquisas realizou 2.020 entrevistas em 162 municípios do País entre os dias 18 e 22 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.

Eleições

Segundo levantamento eleitoral do Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, Lula lidera os cenários de primeiro turno das eleições presidenciais contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), mas empata tecnicamente quando os nomes de Michelle Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são incluídos como opções de voto.

Nas simulações de segundo turno, Lula figura em empate técnico nos embates com nomes da oposição.