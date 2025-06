CLP: Decisão do Congresso sobre derrubada de decreto do IOF é esperada

O Centro Liderança Pública (CLP) avalia que decisão da Câmara de derrubar os efeitos do novo decreto do governo Lula sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) é esperada porque o pacote de medidas anunciado pelo governo "alivia o caixa no curto prazo, mas não enfrenta o coração do problema: o crescimento explosivo das despesas obrigatórias".

"Sem rever de forma mais ampla os incentivos e a folha de pagamentos, corremos o risco de trocar fôlego imediato por um novo desequilíbrio adiante", afirmou o diretor-presidente do CLP, Tadeu Barros, por meio de nota divulgada nesta quarta-feira, 25.

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, por 383 votos favoráveis e 98 contra, o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos do novo decreto do governo sobre IOF. O Senado agora está analisando a matéria.