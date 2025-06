Associação São Luiz. E um evento de ouro. Há 50 anos, uma pedra. Pedra fundamental. Como uma árvore, ela frutificou.

Há meio século era lançada a pedra fundamental da nova sede da Associação São Luiz, à Rua Miguel Arco e Flecha, 41, Vila Euclides, em São Bernardo. A sede anterior, na mesma rua, número 59, já não comportava o número crescente de crianças desamparadas.

A Associação São Luiz, fundada em 1958, tinha à frente as senhoras dos rotarianos que faziam parte da Casa da Amizade. Vinha atendendo a menores de três a 12 anos enviadas pelo Juizado de Menores, Promoção Social da Prefeitura e Delegacia de Polícia.

O voluntário, a marca maior. A São Luiz oferecia assistência médica e social. Os menores ganhavam um lar coletivo até que famílias as acolhessem.

Meio século depois do ato daquele domingo, a Associação São Luiz continua a desempenhar o trabalho social e de utilidade pública a que se propôs tanta gente pioneira cuja maioria hoje é saudades.

MEIO SÉCULO ATRÁS...

Neyde Mari Cardone presidia a Associação São Luiz e seu marido, Reginaldo Cardone, presidia o Rotary São Bernardo Oeste.

Lavínia Rudge Ramos Gomes, a dona Nenê, viúva do ex-prefeito Lauro Gomes, era a presidente de honra da Casa da Amizade.

O casal Cardone, ao lado de Dona Nenê, recepcionaram autoridades e rotarianos ao ato de 1975:

Prefeito Geraldo Faria Rodrigues.

Vereadores Álvaro Domingues e Maurício de Castro.

Horácio de Carvalho Junior, o primeiro juiz de Direito de São Bernardo e idealizador da Casa da Amizade.

Nelson Corazza, representando Pery Ronchetti, outro idealizador da Casa da Amizade.

E os rotarianos: José de Barros Poyares e Calixto Antonio.

MEIO SÉCULO DEPOIS...

Vários daqueles nomes são homenageados com placas em bens e logradouros públicos da cidade.

Está entre nós o frei Sebastião Benito Quaglio, então pároco do Jardim do Mar e hoje à frente da Milícia da Imaculada, residindo no Riacho Grande, ele que fez a bênção da pedra fundamental da obra da São Luiz.

Em fase de reorganização neste 2025, a bandinha do Baeta, que abrilhantou a solenidade de 1975, sob a regência do maestro Irineu Negri, o mesmo maestro que outro dia esteve no programa do animador Marquito Riotto.

Uma ata foi redigida e assinada e hoje integra o arquivo da São Luiz, associação em pleno funcionamento.

O Diário do Grande ABC cobriu o ato de 1975. Hoje o seu Banco de Dados preserva os negativos em preto e branco do evento, transformados em documentos históricos.

MOMENTO SOLENE. Domingo, 22 de junho de 1975. Uma pedra é lançada. Um novo capítulo é escrito.

DR. MARIO DEGNI

‘O Cirurgião do Século’ (Memória, dia 18) – Professor Doutor Mario Degni, brilhante santo-andreense. Esquecido.

Euclydes Rocco Jr. - São Paulo

NOTA DA MEMÓRIA – O arquiteto Tidinho, junto à mensagem, encaminhou a biografia completa do Dr. Mario Degni, cujo trecho inicial sintetiza a importância do médico andreense: “O professor Mário Degni, com seus 40 anos de idade, em 1/11/1952 fundou a Sociedade Brasileira de Angiologia (SBA), hoje Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), na qual foi empossado como primeiro presidente”.

CEM ANOS

‘Festa no bairro Casa Grande’ (Memória, dia 22) - Parabéns Sr. Otacílio. Chegar bem nessa idade, é uma grande dádiva.

Elexina Neri D’Angelo - São Bernardo

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 25 de junho de 1975 – Edição 2781

MANCHETE – Greve dos metalúrgicos repercute em Brasília.

A greve dos metalúrgicos da Fundição Paulicéia, em Santo André, decretada dois dias antes, teve repercussão nacional. O ministro do Trabalho, Arnaldo Prieto, demonstrava preocupação com o problema.

NOTA DA MEMÓRIA – De fato, desde 1964 a palavra “greve” afastara-se do noticiário. Em 1975, vivia-se um momento delicado do regime militar. Tempo de ditadura. Sindicalismo temeroso, como toda sociedade brasileira. E uma greve rompera na operária Santo André.

O certo é que demorariam mais três anos até que duas novas greves começariam a mudar o panorama nacional e regional, ambas em São Bernardo: a greve da Scania e a greve da Fontoura.

Gilson Menezes (da Scania) e Agenor Narciso (líder dos químicos), já em tempos de abertura, disputariam para saber qual categoria parou primeiro, a metalúrgica ou a química.

DIADEMA – Lions Clube inaugurava o Centro de Orientação e Promoção Armelin Augusto Fernandes Coutinho.

A escola se destinava à orientação e profissionalização de 64 menores, sob a administração dos Irmãos Xaverianos.

NOTA DA MEMÓRIA - Os Irmãos Xaverianos, ou Congregação de São Francisco Xavier, são uma ordem religiosa católica romana fundada na primeira metade do século 19, na Bélgica.

EM 25 DE JUNHO DE...

1905 – Do correspondente do Alto da Serra (Paranapiacaba) no Estadão – Crise na Irmandade do Senhor Bom Jesus, com as renúncias do provedor e do 1º secretário. Retiram-se com eles grande número de irmãos.

O correspondente critica a situação, afirmando que alguns membros têm feito da Irmandade “um campo político e de especulações”.

Roma, 23 – As tradicionais fogueiras em San Giovanni atraíram ao local grande multidão.

O tempo está esplendido.

As iluminações fantásticas no Vesúvio oferecem um espetáculo grandioso.

As bombas rebentam no ar a uma altura de 200 metros.

1940 – Secretaria da Agricultura fazia propaganda da laranja paulista. Caminhões percorriam os bairros oferecendo cinco laranjas por dois tosões e uma laranja para cada habitante, distribuída por escoteiros.

Amistoso no Pacaembu entre dois combinados da divisão principal da Liga de Futebol do Estado de São Paulo: Pretos 8, Brancos 0.

Jogaram os Pretos com King (depois Caxambu), Ditão e Tito; Cipó (Ferreira), Sabiá e Dino; Lopes (Guanabara), Servilho, Teleco, Gradin e Filippin.

Os Brancos: Roberto (Rodrigues), Carnera e Junqueira (Duílio); Tunga, Gogliardo e Del Nero; Mendes, Capolozi, Macaco, Joane e Novelli.

1950 - Começava a Guerra da Coreia, com a invasão da Coreia do Sul pela Coreia do Norte.

1955 – Realizava-se na sede da Aliança Francesa de Santo André uma conferência sobre Yves Montand, ator e cantor italiano domiciliado na França. A conferência seria ilustrada com discos do cantor.

A Aliança Francesa ficava à Rua Campos Sales, edifício Tibiriçá, quase esquina com a Oliveira Lima.

