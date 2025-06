Palavra do Leitor - 25 de junho de 2025

Paulo Serra colunista

‘Por que é hora de mudar o foco do debate público’ (Mais gestão, menos polarização, dia 22). Venho por meio desta coluna parabenizar o Sr. Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, pela nova empreitada para difundir o que é administrar sem ódio e sem polarização e lutar pelo bem social e o desenvolvimento da cidade.

Cesar Bispo

Mauá

Lei Cidade Limpa

Será que o vereador paulistano Rubinho Nunes (União Brasil) pensa que somos todos néscios? Querer emporcalhar novamente a cidade de São Paulo com anúncios é de estarrecer. Millor Fernandes já dizia: “desconfie de todo idealista que lucra com seu ideal”. Viva a Lei Cidade Limpa!

Tania Tavares

Capital

Bolsa Família

O Estado do Espírito Santo tem 78 municípios e 27 deles têm mais moradores que recebem o Bolsa Família do que com carteira assinada. Tal auxílio deveria ter um prazo de validade, atrelado à qualificação propiciada ao assistido para que, com o fruto do seu trabalho, orgulhosamente, sustente a própria família. Lula sabe que o beneficiário do Bolsa Família é um eleitor de cabresto.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Paz mundial

A esperança na paz parece se apagar diante da engrenagem da guerra, da exploração impiedosa, da pilhagem dos recursos, da manipulação das mentes, do medo espalhado, do silenciamento das lutas. Vivemos num mundo em que a política já não se limita às fronteiras – ela se move no tabuleiro global. E é ali que devemos semear nossa resistência. Mas ainda resistimos. E há beleza nos gestos que sobrevivem: judeus que se erguem contra o genocídio sionista; mãos negras e brancas entrelaçadas contra o racismo; homens e mulheres construindo o respeito; trabalhadores que se recusam à submissão; cidadãos que combatem o fascismo e o obscurantismo; jovens que cuidam de quem envelhece. Cada pequena ação que escolhe o cuidado reacende a centelha do humano. Essas brasas, mesmo isoladas, ardem sob as cinzas de um mundo ferido. Elas nos lembram que, apesar da opressão e da repetição do velho poder, ainda é possível sonhar – e lutar. Mas lutar com sabedoria, com estratégia, com união e organização. Lutar para transformar. Em cada ato de solidariedade, em cada voz que insiste em falar, há insubmissão. E ela cresce. Porque o medo pertence ao passado. E o futuro é de quem desperta – e se levanta. Enquanto o velho mundo tenta se impor unilateralmente pela força, blocos como Brics, União Europeia, Mercosul e outros seguem adiante, anunciando a chegada de outro tempo: tempo multilateral de cooperação, de pluralidade, de esperança. Ainda assim, a chantagem de uma guerra mundial de proporções devastadoras – com armamentos de ponta, inteligência artificial e ameaça nuclear – seguirá rondando o cenário internacional.Ao mesmo tempo, as armas silenciosas das Big Techs seguem capazes de manipular mentes, fabricando monstros locais usados para sabotar movimentos sociais. Esse quadro exige de nós humildade para aprender constantemente e sabedoria para construir alianças sólidas. Precisamos vigiar atentamente os rumos do mundo e nos manifestar com coragem, somando nossas vozes às trincheiras da lucidez.

Sydney Granja Affonso

Rio de Janeiro

Francisco Cuoco

‘Francisco Cuoco morre aos 91 anos em São Paulo’ (Setecidades, dia 20). Mais uma lenda do teatro, cinema e principalmente da TV nos deixa. Ele, que frequentou milhões de lares brasileiros e conquistou milhares de fãs por décadas, partiu. É a vida, mas, por mais que saibamos que, irremediavelmente, um dia isso vai acontecer, é triste quando nos deparamos com a realidade, ainda mais quando este alguém esteve tão presente em nossas vidas por tanto tempo. Ele não era perfeito, como todos nós humanos não somos, mas deixou sua obra, seu legado, sua humanidade e sua humildade para inspirar as novas gerações do meio artístico e, por que não?, a todos nós, como exemplo de vida a ser seguido. Um batalhador que começou auxiliando seu pai na feira para, com muito esforço e talento nato, se tornar uma das estrelas mais brilhantes do meio artístico deste País. Mereceu tudo que conquistou. Conforme sua família, partiu sereno e em paz, como merecia. Descanse em paz, Chico. Que Deus o tenha.

Mauri Fontes

Santo André