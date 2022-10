Smartwatch IMILAB W02 tem tela de 1,85? sem bordas e permite chamadas via bluetooth

Da Redação

Do 33Giga



23/10/2022 | 02:58



O smartwatch IMILAB W02 custa R$ 553,87 (preço sugerido, que corresponde a US$ 99,98). Hoje, está disponível a um preço promocional de R$ 221,54 (U$$ 39,99) por um período limitado (até 1 de novembro) no AliExpress (isso, claro, se você utilizar o o código que eles fornecem e que está limitado às às primeiras 500 unidades).

O smartwatch IMILAB W02 tem como grande diferencial a chamada por meio de bluetooth e tela sem borda de 1,85”.

A IMILAB é uma marca da Xiaomi – que é, também, um dos maiores fornecedores de câmeras inteligentes para a Samsung. O lançamento do smartwatch IMILAB W02 foi realizado hoje (23).

Smartwatch IMILAB W02

IMILAB W02 é um smartwatch que permite chamada bluetooth e tem pulseira magnética fácil de usar. Ele combina alta tecnologia com a última palavra em moda. O IMILAB W02 custa R$ 221,54 (US$ 39,99, limitado às primeiras 500 unidades) e é equipado com uma tela full touch de 1,85 polegadas sem bordas com resolução de 240×280 pixels.

O relógio está equipado com um corpo de metal em liga de zinco e uma caixa traseira IML, tornando-o mais leve e durável. O smartwatch está disponível por tempo limitado ao preço inicial de US$ 39,99 no Aliexpress, com a promoção inicial de 1 a 11 de novembro (sempre lembrando que é limitado às primeiras 500 unidades).

O smartwatch está disponível em duas cores – preto sólido e ouro rosa para os clientes escolherem.

A marca lança o smartwatch IMILAB W02, projetado com um corpo elegante, uma tela com um campo de visão maior e uma variedade de funções inteligentes.

O smartwatch possui um sensor avançado de frequência cardíaca, monitoramento ativo de frequência cardíaca 24 horas, sensor de SpO2, contador de passos (pedômetro) e modos esportivos relacionados.

É classificado como IP68 (resistente à água e à poeira), vem com uma bateria de 280mAh e pode suportar até 3-5 dias para uso, 25 dias em modo de espera, mais de 100 modos esportivos e mais de 100 mostradores de relógio para atender às suas necessidades diárias .

Além disso, o relógio também possui controles de mídia e um player de música, além de chamadas Bluetooth. O smartwatch IMILAB W02 vem com pacote que inclui um conector de carregamento magnético e um guia do usuário para conhecer o produto e seus recursos de forma eficiente.

As principais características do produto incluem tela de toque sem limites TFT de 1,85 polegadas

A Imilab rompe as barreiras técnicas e é a primeira na indústria de smartwatch a tornar a tela TFT tão estreita que é quase sem fronteiras. Com uma tela de toque total de 1,85″, a tela maior aprimora toda a experiência, tornando o W02 mais fácil de usar e ler, trazendo uma experiência visual no borders.

Função de chamada BT e reprodutor de música

A chamada bluetooth perfeita torna fácil gerenciar chamadas que você pode usar seu pulso como um telefone. Basta emparelhar seu smartwatch com seus fones de ouvido bluetooth e ouvir música. Veja mais detalhes.

Sensores de saúde e bem-estar + modos esportivos

Contagem de passos (pedômetro) e nível de SpO2 em movimento. Há também mais de 100 modos esportivos e um recurso de monitoramento de frequência cardíaca 24 horas

Correia magnética respirável fácil de usar

A pulseira magnética exclusiva do IMILAB permite que você use o relógio em segundos.

O design exclusivo faz com que esta pulseira pareça mais elegante e legal.

Ao mesmo tempo, há outra faixa de silicone na caixa. As bandas esportivas são amigas da pele, respiráveis ??e impermeáveis, confortáveis ??de usar e difíceis de serem danificadas. Ele não deixa odores estranhos. Trata-se de um gadget que combina com cada roupa, seja formal ou casual.

Mais de 100 mostradores de relógio personalizáveis

O smartwatch oferece mais de 100 opções de mostradores para você escolher. É possível personalizar o mostrador do relógio, como definir sua foto favorita na área de trabalho. Além isso, ele oferece:

25 dias de vida útil da bateria em espera;

Dentro do corpo fino, a bateria embutida tem capacidade de 280mAh. Fornece energia suficiente para um tempo de espera de 25 dias;

Claro que a vida útil da bateria pode variar de acordo com o uso, configurações, condições de operação e outros fatores, portanto, os resultados reais podem diferir dos dados do laboratório.

Diversas funções de software

De fato, um pau para toda obra, o IMILAB W02 possui vários recursos de software, desde players de música e controles de mídia até alertas de chamadas e mensagens recebidas, assistentes de voz, monitoramento do sono, monitoramento da frequência cardíaca e muito mais.

