Seleção brasileira feminina empata com a Colômbia e fica em 1º no Grupo B da Copa América

A seleção brasileira feminina de futebol empatou com a Colômbia, nesta sexta-feira, em duelo válido pela quinta rodada da Copa América, em Quito, no Equador. Com o resultado, o Brasil terminou em 1º no Grupo B, com dez pontos, enquanto as colombianas ficaram em segundo, com oito, ambas classificadas para as semifinais.

O Brasil vai pegar o Uruguai na segunda-feira por uma vaga na final, enquanto a Colômbia encara a Argentina na terça-feira.

O Brasil começou o jogo com Lorena, Fê Palermo, Tarciane, Mariza e Yasmim; Ary Borges, Angelina e Kerolin; Gabi Portilho, Jhonson e Dudinha. Entraram também Cláudia, Gio Garbelini, Duda Sampaio, Vitória Yaya e Marta.

Com a necessidade da vitória, a seleção colombiana tomou a iniciativa e pressionou em busca do primeiro gol desde o início. A lateral-esquerdo Caicedo foi o destaque com pelo menos três boas jogadas nos cinco primeiros minutos.

O Brasil foi mais objetivo e levou perigo à meta de Kathe Tapia em arremate de Dudinha, após triangulação com Kerolin e Johnson. A resposta da Colômbia foi imediato e o primeiro gol só não saiu porque Lorena fez grande defesa.

Aos 24 minutos, o lance que mudou o panorama do jogo. Lorena cortou fora da área um chute de Caicedo com o braço esquerdo. A goleira foi expulsa. Arthur Elias tirou Johnson para colocar Cláudia no gol.

A pressão da Colômbia era grande e um chute de Leicy Santos levou muito perigo, aos 29 minutos. A disputa pela bola é muito intensa, às vezes violenta. Aos 36 minutos, Kerolin recebe cartão amarelo após chutar a bola no banco de reservas colombiano. Na sequência, a brasileira pede desculpas.

O primeiro tempo termina com domínio colombiano, enquanto o Brasil abusou das faltas para paralisar as jogadas adversárias.

Apesar de ter uma jogadora a menos em campo, a seleção brasileira voltou mais agressiva para a etapa final. Já a Colômbia permaneceu com a dependência do talento de Caicedo.

O Brasil tinha o domínio da partida, fazia boa armação das jogadas, mas não tinha poder de finalização. A goleira Kathe Tapia era pouco acionada. Aos 28 minutos, Gabi Portilho teve espaço e liberdade, mas chutou mal.

Aos 31, Caicedo escapou pela esquerda e cruzou para Paví dentro da área, mas Mariza salvou o gol colombiano. O Brasil parece sentir um pouco de cansaço e a Colômbia vai ao ataque.

O final de jogo ficou dramático para o Brasil. Portilho sofreu lesão no joelho, mas seguiu em campo, e Vitória Yaya, uma bolada no rosto.

Aos 49, Yasmin bateu falta na trave e em seguida uma confusão entre as jogadoras foi resolvida pela arbitragem. A Colômbia ainda tentou uma pressão final, mas sem sucesso.