Veja horóscopo deste sábado (26) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo neste sábado (26) e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Seu sábado promete, minha consagrada! Aproveite as primeiras horas da manhã para curtir novos passeios, e quem sabe em ótima companhia?! Parcerias e mudanças positivas no trabalho no ar! No amor, prepare-se para surpresas boas em busca do crush perfeito.

Cor: LILÁS

Palpite: 34, 38, 16

Sua vitalidade está nas alturas hoje! Use esta disposição para ser produtivo no trabalho e se cuidar. Reencontros e possíveis mudanças trazem alegria ao seu dia. À noite, lembre-se de ser tolerante e evitar conflitos.

Cor: BRANCO

Palpite: 27, 36, 29

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer deste sábado (26)

Vênus no paraíso traz um dia perfeito para socializar e se divertir! Espere alegrias e surpresas em encontros com amigos e potenciais romances. As emoções podem ficar intensas, mas cuidado para não confundir atração com paixão. Esteja atento no início da noite para evitar conflitos.

Cor: PRATA

Palpite: 02, 20, 36

Com seus talentos e habilidades tinindo, você pode dar um show no trabalho e ganhar elogios da chefia. Hoje também deve se entrosar superbem com os parentes e ajudará no que puder em casa, isso sem falar que estará mais inspirada para decorar e embelezar seu cantinho. Só que o clima muda bastante a partir do final da tarde e embora possa dar mais atenção ao love, convém ligar o radar.

Cor: AMARELO

Palpite: 10, 46, 18