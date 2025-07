Signos: veja horóscopo deste sábado (26) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo neste sábado (26) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, o centro das atenções é todo seu! Seu carisma e talento vão brilhar e as chances de lucrar são altas. Amizades e contatinhos devem surgir com facilidade! Mas, cuidado com aborrecimentos e gastos imprevistos à tarde. Mantenha o ciúme sob controle para evitar problemas no amor.

Cor: AZUL

Palpite: 47, 52, 07

É sábado, e a palavra é auto-cuidado! Evite stress e sobrecarga, aguarde boas notícias profissionais e deixe sua criatividade brilhar. Seja discreto sobre suas ambições. Apesar de altos e baixos no amor, acredite em si mesmo!

Cor: VERMELHO

Palpite: 03, 55, 01

O dia começa cheio de boas surpresas e energia positiva - ótimo para mudanças de visual! É provável que atravessemos algumas dificuldades à noite, mas lembre-se de ser paciente. Não deixe a incerteza tomar conta, nem na relação com os queridos ou no amor. Talvez seja necessário se soltar um pouco mais.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 59, 14, 04

Com a Lua sorrindo para Vênus, o caminho para a prosperidade está aberto. Crie idéias inovadoras para aumentar sua renda, especialmente em produtos voltados para o público feminino. Desfrute de saídas com amigos, mas esteja preparado para o inesperado, até mesmo no romance.

Cor: CEREJA

Palpite: 16, 52, 10