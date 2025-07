Percy Jackson: terceira temporada tem data revelada e novos personagens

A magia mitológica de Percy Jackson e os Olimpianos invadiu a San Diego Comic-Con, com direito a painel repleto de estrelas, revelações de tirar o fôlego e a estreia de uma prévia da aguardada segunda temporada da série original do Disney+.



O elenco principal — Walker Scobell (Percy), Leah Sava Jeffries (Annabeth), Aryan Simhadri (Grover), Charlie Bushnell (Luke), Dior Goodjohn (Clarisse) e Daniel Diemer (Tyson) — se reuniu no icônico Hall H, ao lado dos produtores Jonathan E. Steinberg, Dan Shotz e Craig Silverstein. A mediação ficou por conta de Timothy Simons, que vive Tântalo na trama.



Em um dos momentos mais aguardados do evento, o autor e criador da saga, Rick Riordan, surgiu por vídeo para confirmar a data de estreia da nova temporada: 10 de dezembro de 2025, exclusivamente no Disney+. Ele também apresentou, pela primeira vez, cenas inéditas com Tyson, o ciclope irmão de Percy, adorado pelos fãs da franquia.



Outra revelação empolgante envolveu a terceira temporada: os filhos de Hades já têm rostos definidos. Levi Chrisopulos será Nico di Angelo, que fará parte do elenco regular, e Olive Abercrombie interpretará Bianca, em participação recorrente. As gravações do novo ciclo estão previstas para começar em breve.

A segunda temporada adapta o livro O Mar de Monstros, segundo volume da saga literária de sucesso. Na nova fase, Percy e seus aliados enfrentam perigos marítimos, monstros mitológicos e uma ameaça crescente liderada por Luke e o ressurgente Titã Cronos. A missão? Resgatar Grover e recuperar o Velocino de Ouro, única esperança para manter a segurança do Acampamento Meio-Sangue.



Com produção executiva encabeçada por Riordan, Steinberg, Shotz e outros nomes renomados, a nova temporada promete mergulhar ainda mais fundo no universo mágico criado pelo autor. A primeira temporada da série segue disponível no Disney+.