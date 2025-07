Disney+ revela prévias de Percy Jackson, Xuxa e Marvel para 2025

O Disney+ deu início à contagem regressiva para suas estreias mais aguardadas de 2025 com a divulgação de um teaser repleto de novidades. Em apenas 60 segundos, o vídeo revela cenas inéditas de sucessos consagrados que ganham novas temporadas e de produções originais que prometem agitar a plataforma nos próximos meses.



Entre os destaques está a segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, com mais aventuras do semideus que conquistou os fãs da mitologia grega. A Marvel também marca presença com Wonder Man, nova aposta do estúdio que chega ainda em dezembro.



Para os fãs de mistério e humor, a série Only Murders in the Building retorna com sua quinta temporada, enquanto a animação O Rei do Pedaço ganha vida nova com sua 14ª temporada, marcada para estrear em 4 de agosto.



As produções brasileiras também têm espaço garantido: Tarã, série estrelada por Xuxa Meneghel, mostra a apresentadora de volta à Amazônia em uma jornada para salvar o futuro. Já Jogo Cruzado traz José Loreto e Carol Castro em uma trama de amor, conflito e futebol.



Assista o teaser aqui

Outros títulos incluídos no teaser são:



- Alien: Earth (estreia em 12 de agosto)



- Tudo É Justo (estreia na primavera)



- Chad Powers: O Quarterback (estreia em 30 de setembro)



- A História Distorcida de Amanda Knox (20 de agosto)



- ZOMBIES 4: A Era dos Vampiros (estreia em 11 de julho)



Com histórias originais e conteúdos para todos os públicos, o Disney+ reforça sua posição como um dos principais destinos do entretenimento global em 2025.