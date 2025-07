CPI deve ir a fundo

A constatação do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), de que herdou dívida de R$ 1,15 bilhão da gestão anterior, comandada pelo então aliado José Auricchio Júnior (PSD), lança luz sobre um cenário que exige investigação aprofundada e sem concessões. A dimensão do endividamento, especialmente no que se refere aos R$ 327,5 milhões em restos a pagar sem lastro, compromete não apenas o planejamento administrativo, mas também o serviço público prestado à população. Quando o atual chefe do Executivo afirma que foi induzido ao erro sobre a real situação fiscal, emerge uma suspeita séria: teria havido intenção deliberada de inviabilizar politicamente seu governo?

A existência dessa dúvida, somada ao histórico de endividamento deixado por Auricchio em sua passagem anterior pelo comando municipal, reforça a necessidade de a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instaurada pela Câmara cumprir com rigor seu papel fiscalizador. Os documentos já entregues pela Secretaria da Fazenda precisam ser analisados com critério técnico, buscando estabelecer a origem e a legalidade dos compromissos assumidos. Caso fique provado que decisões foram tomadas com o intuito de sabotar a administração seguinte, não se estará diante apenas de imprudência contábil, mas de possível violação ao interesse público, o que exige responsa-bilização efetiva.

A desconfiança ventilada por Tite Campanella, em entrevista exclusiva ao Diário, de que haveria um padrão de gestão pensado para provocar colapsos administrativos que, depois, favoreceriam eleitoralmente o próprio responsável pelas dívidas, se verdadeira, representa ofensa direta à população. Uma cidade não pode ser palco de estratégias políticas sórdidas que comprometem sua estabilidade financeira. Se ficar demonstrado que houve dolo, os culpados precisam ser identificados, denunciados, julgados e punidos com o devido amparo legal. A CPI, nesse contexto, assume função central: expor os fatos, com transparência e sensatez, e impedir que eventuais abusos se repitam.

