Feira Tereza de Benguela celebra cultura afro-brasileira e empreendedorismo em Santo André

A arte e a produção cultural e gastronômica das mulheres pretas vão ocupar o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, em Santo André, neste sábado (26), com a terceira edição da Feira Tereza de Benguela, a partir das 12h.

Além do encontro de empreendedores pretos com a comunidade, o evento contará com uma programação composta por sarau, oficinas, troca de livros, brechó solidário, roda de conversa, desfile teatral e DJ e baile black, até as 22h. O evento é gratuito, mas é sugerida a doação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade de Santo André.

A iniciativa acontece em celebração ao Julho das Pretas, mês do Dia Internacional da Mulher Latino-Americana e Caribenha. Segundo a idealizadora da Feira Tereza de Benguela, e coordenadora do movimento Negra SIM, Sandra Cassimiro, a ideia é que a data passe a fazer parte do calendário de atividades em prol da identidade das mulheres negras de Santo André. Para Sandra, a valorização da cultura e arte afro-brasileira promove desenvolvimento da identidade, a autoestima e o pertencimento da comunidade negra.

“Ser uma mulher negra, militante, educadora e escritora contemplada no edital da Lei Aldir Blanc, possibilita que eu traga a história das mulheres negras através das oficinas de beleza, arte e cultura negra, celebrando a história de Tereza de Benguela”, afirma Sandra Cassimiro.

As duas edições anteriores da Feira Tereza de Benguela aconteceram em 2023, realizados pelo Negra Sim.

LEIA TAMBÉM:

Teatro Conchita de Moraes, em Santo André, recebe espetáculo ‘Nós Dois’ neste sábado (26)



Aproximadamente 10 expositores devem participar do evento, sendo que às 15h20 acontece a roda de conversa Mulheres negras empreendedoras e seus desafios, e às 17h tem início o sarau com os coletivos Máfia das Minas e Acolhe Afro. Durante toda a feira, acontece também o brechó e o sebo de livros, os dois com perfil solidário.

O desfile teatral Tereza de Benguela: O Quilombo em Movimento, idealizado pela produtora artística Jéssica Correia e pela produtora executiva Marina França, ambas da produtora cultural Soul+, acontece às 18h30. A história do quilombo de Tereza de Benguela vai ganhar vida na passarela através de um desfile teatral que irá além da estética e resgata a essência de uma comunidade autossuficiente e resistente. O evento une moda, performance e narrativa histórica para contar, cena a cena, a força desse legado.

“Este é um momento marcante para a comunidade preta andreense e para as mulheres produtoras da região. Para nós da Soul+ é muito significativo poder fortalecer encontros como esse, um espaço seguro e de acolhida dos nossos", diz Marina França.

Na sequência tem início o baile black e apresentação do DJ Edinho, até as 22h.

Tereza de Benguela

Tereza de Benguela foi uma mulher que liderou, por cerca de 20 anos, o Quilombo do Piolho. Ela foi rainha com seu marido, o rei José Piolho, mas por volta de 1750, ele foi assassinado e Tereza de Benguela passou a governar o quilombo sozinha.

Foi somente em 1770 que uma expedição portuguesa conseguiu conquistá-lo, assassinando nove quilombolas e fazendo com que muitos fugissem. Não se sabe ao certo se Tereza morreu nesses combates ou se sobreviveu.

Atualmente ela é um símbolo da liderança da mulher negra feminina e da resistência dos povos escravizados no Brasil, além de uma referência de luta para todas as mulheres negras do Brasil contra a discriminação.

Serviço

3ª Feira Tereza de Benguela

Data: 26/7 (sábado)

Horário: das 12h às 22h

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 - Centro - Santo André