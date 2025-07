Acidente com carreta causa bloqueio total e lentidão na Anchieta nesta sexta (25)

Um acidente envolvendo uma carreta causou bloqueio total da Via Anchieta, no sentido Litoral, na tarde desta quinta-feira (25), na altura de São Bernardo. Segundo informações da Ecovias, o choque contra a mureta central seguido de um “L” ocorreu às 12h38 no km 41,7 da rodovia. O tráfego foi totalmente interrompido e só foi liberado às 14h01.



O motorista da carreta saiu ileso. Equipes da concessionária Ecovias e da PMRv (Polícia Militar Rodoviária) atenderam à ocorrência.



O acidente provocou forte congestionamento na rodovia, que registrou lentidão do km 31 ao 41,8 no sentido litoral. A Interligação Planalto também foi afetada, com filas do km 6 ao km 1, reflexo da lentidão causada pelo bloqueio.



A operação 5x3 está em vigor no Sistema Anchieta-Imigrantes, com cinco pistas no sentido litoral e três no sentido São Paulo. A Anchieta permanece interditada do km 55 ao 40 na pista norte, em função da inversão de mão. De acordo com a Ecovias, os demais trechos sob concessão apresentam boas condições de tráfego, apesar do tempo encoberto no planalto e na serra.