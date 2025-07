A grande fábrica. Ocupando a várzea do Tamanduateí. Expandindo a cidade. Formando quadros. Inovando o marketing...

“GM festeja 100 anos no Brasil e anuncia 10 carros. Cinco modelos serão lançados pela montadora ainda neste ano; todos os novos veículos vão ser eletrificados”.

Cf. Nilton Valentim, Diário, 25-1-2025.

Trabalhar na General Motors se transformou em sonho de todo jovem morador de São Caetano e do círculo em torno da fábrica atingindo Utinga, em Santo André, parte considerável da Zona Leste paulistana, bairros de São Bernardo e de outros pontos do ABC em formação.

Vejam o anúncio da GM publicado nos jornais há 70 anos. Já tínhamos o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, formador de uma mão de obra para o Brasil que se industrializava. Mas a GM, antes mesmo da criação do Senai, mantinha uma escola interna para a formação de mecânicos especializados em automóveis.

E foi divulgando a sua escola profissionalizante que a GM celebrou 30 anos de Brasil em julho de 1955.

A fábrica instalada no Vale do Tamanduateí também mantinha um setor de comunicação com o que havia de mais moderno nos Estados Unidos. Mesclava jornalismo, relações públicas e publicidade.

Um nome se destacava, o do professor Eugênio Malanga, chefe de propaganda da GM e que no mesmo 1955 estava lançando a segunda edição do livro “Vamos aprender inglês” (Edição Cacique).

Malanga foi nosso professor na Faculdade de Comunicação Cásper Líbero. Calmo, elegante, prestativo, professor Eugênio Malanga falava com entusiasmo dos seus tempos de GM e da equipe formada.

Fazer jornalismo empresarial e tratar a publicidade seguindo os modelos mais atuais eram novidades por aqui, e fariam história com a sequência de multinacionais atraídas para o eixo São Caetano/Santo André, via São Bernardo. Era o modelo GM fazendo história – e quanta coisa mais teria a dizer o querido professor Eugênio Malanga.

AVENIDA GOIÁS

A mais emblemática avenida da cidade teria que ser alargada. O progresso assim o exigia. Desapropriar o longo corredor sem construções da General Motors, à esquerda, ou as casas e estabelecimentos comerciais à direita? – mexendo com uma população assentada, tradicional, que também pagava impostos e votava nas eleições.

A Prefeitura não teve dúvida. Poupou a GM. Quem ousaria mexer com a grande geradora de impostos da cidade? E uma verdadeira revolução urbana aconteceria na São Caetano de meio século atrás – como uma sequência de pedras de dominós, os imóveis à direita foram demolidos, não subsistindo nem ao menos o obelisco defronte ao Paço Municipal.

IMPOSTOS

Informa Nilton Valentim: em 2024, a GM gerou R$ 66,9 milhões em tributos para São Caetano.

Crédito da foto 1 – Estadão Acervo (10-7-1955)

ARTE PUBLICITÁRIA. O anúncio da GM em 1955: uma escola de mecânicos e a menção ao nome de São Caetano já com o apêndice “do Sul”

NAS ONDAS DO RÁDIO

Cangaço.

Mossoró invadida.

O triste fim de Lampião...

...Maria Bonita e bando.

Texto: Milton Parron

No terceiro “Memória” focalizando o cangaço, Lampião e seu bando, dois episódios marcantes:

1 - Em 13 de junho de 1927, o bando de Lampião tentou invadir a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, sem o conseguir. Forças policiais e a população resistiram no episódio conhecido como “Batismo de fogo”.

2 – Em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe, Lampião e seu bando são surpreendidos numa emboscada e mortos. Era o fim físico de uma lenda e o início de uma história que resiste.

Nesta série, “Memória” focalizou o filme “O Cangaceiro”, produção da Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

Seus principais atores, entre os quais a belíssima atriz Marisa Prado, recrutada entre tecelãs da indústria de São Bernardo, deixaram gravados depoimentos antes mesmo do término das filmagens. Os depoimentos são preservados pelo Cedom (Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes).

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 26 de julho de 1975 – Edição 2808

MANCHETE – Governo português entregue ao trio de generais.

Lisboa – As forças armadas entregaram ontem à noite o poder a um triunvirato de generais para que governe o país: Francisco da Costa Gomes (presidente), Vasco dos Santos Gonçalves (primeiro-ministro) e Otelo Saraiva de Carvalho (chefe da Segurança Militar).

SÃO CAETANO – Dezesseis quadras da Avenida Goiás já foram completamente demolidas e as cinco restantes estão em fase de demolição. Só existem cinco casos de desapropriação em pendência judicial. Assim, nada mais impedirá o alargamento dessa avenida, o que já ocorreram num trecho de 500 metros.

RIO GRANDE DA SERRA – Clóvis Thon confirmava: terras (na cidade) são da minha tia. O processo de inventário tramitava no Fórum de São Bernardo.

SÃO BERNARDO – Abelardo Barbosa, o Chacrinha, hasteava bandeira no Centro Cívico de São Bernardo.

EM 26 DE JULHO DE...

1905 – Santos desenvolvia projetos e obras de saneamento, tendo à frente uma comissão chefiada por Saturnino de Brito.

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito foi engenheiro sanitarista. Realizou estudos de saneamento em mais de 50 cidades.

Santos deve a ele a construção dos canais e estações elevatórias usuais até hoje.

Roma, 25 – Inaugurada em Milão a estação radiográfica que transmite despachos até 200 quilômetros.

1915 – Francisco Arnoni nasce em Paranapiacaba. Foi vereador de Ribeirão Pires e o seu segundo prefeito. Governou a cidade entre 1959 e 1962.

1955 – AUSA (Associação dos Universitários de Santo André) elegia seu novo conselho deliberativo:

Medicina – Abrahão Ismael Marcich, Mendel Karasin, Luiz Galluzzi e Osvaldo Cilurzo.

Direito – João de Castilho Bergamasco, Luiz Paiva Presente (presidente do Conselho), Admar Mendes de Campos (criador do jornal da AUSA) e Olavo Zampol.

Engenharia – Rafael Trussolo, Frederico Kosin Junior, Dorival Sortino e Ary Barbosa Silveira.

Filosofia – Acylino Belisomi, Carlos Ceneviva e Carol Felix Engels Junior.

Farmácia – Nelly Apparecida Gomide.

Odontologia – Teófilo Berziapin.

Serviço Social – Alades Domingues.

Educação Física – Renato Guazzelli.

Economia – Sérgio José Isola.

A diretoria executiva da AUSA era presidida por José Gustavo de Paiva e tinha entre os integrantes nomes como os de Aurélio Leonardo Vezzá, Laudo de Abreu, Miguel Neil Benvenga, Juarez Freitas de Andrade, Luiz Antonio Fabiano de Campos, Rubens Awada, Dino Vezzá, Sérgio Ribeiro e Aldo Thomaz.

NOTA DA MEMÓRIA – Há 70 anos principiava o ensino universitário de Santo André com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais. Mais antiga, havia a Faculdade de Teologia da Metodista, em Rudge Ramos. E só.

Para outros cursos, a juventude se organizava para estudar em São Paulo e outras cidades, com tempo para as atividades sociais, esportivas e de entretenimento propiciadas pela AUSA, com sede em plena Rua Coronel Oliveira Lima.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Areias e Sumaré.

É também feriado em louvor a Santana nas cidades de Botucatu, Itapeva, Mogi das Cruzes, Pedreira, Santana de Parnaíba, Sumaré, Vargem Grande do Sul e Vinhedo.

Em Minas Gerais, Brasília de Minas, Guidoval, Santana de Cataguases e São Tiago.

Em Santa Catarina, Faxinal dos Guedes e São Lourenço do Oeste.

No Piauí, Luiz Correia e Ribeiro Gonçalves.

E mais: Carneiros (AL), Cianorte (PR), Joca Claudino (PB), Mutuípe (BA), Poço Branco (RN) e São Lourenço do Oeste (SC).

HOJE

Dia dos Avós e Bisavós

Sant’Ana e São Joaquim

26 de julho

A liturgia de São João Crisóstomo refere-se a eles como "os santos Avós de Deus Joaquim e Ana". A devoção a Santa Ana ou Sant´Ana remonta ao século VI, no Oriente. No Ocidente data do século X. A devoção a São Joaquim é mais recente.

A Igreja celebra O Dia Mundial dos Avós e Idosos no quarto domingo de julho.

