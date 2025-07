GCM de São Caetano prende dois durante apreensão de drogas em Santo André

Ação da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas e corrupção ativa na Vila Palmares, em Santo André. O flagrante que começou com uma patrulha de rotina, terminou com a apreensão de 287,5 gramas de maconha e 40,2 gramas de crack, além de R$ 347,95 em espécie.

A ocorrência desta quinta-feira (24) teve início quando os agentes da Rotam (Rondas Táticas com Apoio de Motocicletas) da GCM de São Caetano, durante patrulhamento no Bairro Boa Vista, divisa do município, avistaram um suspeito que, ao perceber a presença policial, decidiu fugir. Durante o acompanhamento tático, o indivíduo jogou uma sacola plástica branca sobre o muro de uma residência. A equipe conseguiu abordá-lo e, em revista pessoal, encontrou R$ 35 reais em dinheiro.

Ao retornarem ao local onde a sacola foi lançada, os patrulheiros tiveram o consentimento do morador para ingressarem na residência onde o objeto foi lançado. No interior da casa, encontraram uma sacola preta contendo grande quantidade de drogas fracionadas e prontas para venda, além de aproximadamente R$ 350 em espécie. O morador alegou que as substâncias teriam sido jogadas por terceiros, versão que foi contraditada pelos relatos dos agentes.

LEIA TAMBÉM:

Smart Sanca auxilia em prisão de homem procurado após identificar placa de veículo



Durante a abordagem, um dos indivíduos teria tentado praticar corrupção ativa ao oferecer dinheiro aos GCMs para evitar sua prisão, caracterizando tentativa de suborno. A conduta foi incluída no boletim de ocorrência como crime de corrupção ativa.

As drogas apreendidas foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística, que emitiu laudo confirmando a presença de cocaína e maconha nas amostras. Os dois detidos foram autuados em flagrante e encaminhados ao sistema prisional, enquanto uma mulher que estava no local foi ouvida e liberada por falta de indícios de participação nos crimes.

A ação destacou a importância do termo de cooperação assinado pelas prefeituras do Grande ABC no âmbito do Consórcio Intermunicipal, para que ocorrências sigam em atendimento mesmo se o suspeito atravessar a divisa das cidades.