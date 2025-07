Jardim Represa, em São Bernardo, receberá obras de urbanização

A comunidade Jardim Represa, em São Bernardo, é a única do Grande ABC entre 49 favelas contempladas no País no Novo PAC do governo federal. No total, 32 municípios, em 12 estados, vão receber obras de urbanização com investimento de R$ 4,67 bilhões. Somente para intervenções na região serão destinados R$ 179,2 milhões.

O resultado dos projetos selecionados na etapa de 2025 foi anunciado nesta sexta-feira (25), em cerimônia com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho, em Osasco.

A comunidade são-bernardense está localizada entre o Rodoanel Mário Covas e a Rodovia dos Imigrantes e fica próxima ao bairro Batistini. Segundo o Censo 2022, o Jardim Represa conta com 1.969 moradores e 733 residências.

Entre as melhorias que serão realizadas estão obras de saneamento básico, contenção de encostas, sistema viário, iluminação pública, recuperação ambiental, melhorias habitacionais, produção de moradias para eventuais reassentamentos, regularização fundiária e trabalho social, além de promover intervenções urbanísticas de qualificação. O governo federal não informou o início das intervenções.

Os municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes participaram do processo de seleção na categoria Periferia Viva - Urbanização de Favelas, da etapa de 2025, lançada em fevereiro. Mauá não inscreveu nenhum projeto no programa, enquanto Diadema habilitou dois núcleos da cidade para receber melhorias, Marilene e Gazuza, porém ambos não foram aprovados. Santo André não informou se demonstrou interesse.

Considerando todas as modalidades, a edição 2025 do Novo PAC Seleções recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios. Segundo o governo federal, o programa investirá R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos: saúde, educação, ciência e tecnologia; infraestrutura social e inclusiva; cidades sustentáveis e resilientes.

As obras de urbanização incluem ações de infraestrutura urbana, de prevenção de riscos de desastres, habitacionais, ambientais, fundiárias, socioeconômicos e de acesso a serviços e equipamentos públicos.

