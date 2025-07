Cria do São Bernardo FC, Samuel Lino se torna contratação mais cara do Flamengo

Em mais uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, o Flamengo decidiu investir pesado para reforçar o setor ofensivo e confirmou a contratação do atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid-ESP. Nascido em Santo André e revelado pelo São Bernardo FC, o jogador retorna ao futebol brasileiro após se destacar na Europa.

Além de oferecer um salário atrativo para convencer o atleta a deixar o futebol europeu, o Rubro-Negro vai adquirir os direitos econômicos de Lino, pertencentes ao Atlético de Madrid. Será a contratação mais cara da história do clube: cerca de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), além de bônus por metas atingidas.

Samuel Lino chegou às categorias de base do Tigre em 2018, após passagem pelo próprio Flamengo. No profissional do São Bernardo, disputou a Série A-2 do Paulista e a Copa Paulista antes de ser vendido ao Gil Vicente, de Portugal, em 2019. Por ser um dos clubes formadores, o Aurinegro deve receber um percentual da negociação entre Flamengo e Atlético de Madrid, em valores ainda não revelados.

Até então, a contratação mais cara da história do Flamengo havia sido a do meia argentino Carlos Alcaraz, por 20 milhões de euros (R$ 110,6 milhões), em 2024, junto ao Southampton-ING. O jogador não se firmou na equipe carioca e retornou à Inglaterra, sendo posteriormente vendido ao Everton por 15 milhões de euros (R$ 96 milhões), com mais 3 milhões de euros (R$ 19 milhões) em bônus.

A principal dificuldade para a concretização do negócio por Lino era a forma de pagamento, já que o jogador também era alvo de clubes europeus como Napoli-ITA e Sporting-POR. Nenhum deles, porém, igualou os valores propostos pelo Flamengo, que pagará uma parte à vista e o restante em duas parcelas, previstas para janeiro e julho de 2026.

Eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada 2023/24, Lino não repetiu o mesmo desempenho na campanha seguinte, e o clube espanhol demonstrava interesse em negociá-lo para abrir uma vaga de estrangeiro no elenco.

Apesar de inicialmente preferir seguir na Europa, Samuel Lino vê no Flamengo uma chance de ganhar mais visibilidade junto à Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, e sonha com uma convocação para a Copa do Mundo de 2026.

