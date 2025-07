Veja a charge do 'Diário' para o dia 25 de julho de 2025

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), chegou ao valor final do débito herdado da gestão José Auricchio Júnior (PSD), que deixou o cargo em 31 de dezembro: R$ 1,15 bilhão. Uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) investiga o endividamento do município. O atual chefe do Executivo disse desconfiar de ação deliberada do antecessor, de quem foi aliado, para prejudicar sua administração.

