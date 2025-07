Caminhos do Mar, em São Bernardo, lança concurso de fotografia para fechar as férias de julho

A beleza da Serra do Mar pode render mais que boas lembranças para os visitantes do parque Caminhos do Mar, em São Bernardo, que até o dia 19 de agosto estará com inscrições abertas para o concurso de fotografia Férias no Parque 2025.

Para participar, basta ter visitado o parque dentro do período da campanha (21 de julho a 19 de agosto), e postar em sua conta de instagram uma foto autoral retratando paisagens, trilhas, fauna ou experiências autênticas, com a hashtag #FeriasnoPCM2025, marcando também o perfil oficial do parque, onde é possível obter o formulário de inscrição. Cada participante poderá inscrever apenas uma foto e não serão consideradas imagens geradas por inteligência artificial, banco de imagens ou edições que descaracterizem a realidade do local.

As imagens serão avaliadas por uma comissão julgadora, com base em criatividade, estética, conexão com o tema e engajamento nas redes, e o vencedor será anunciado no Dia Mundial da Fotografia (19 de agosto). Entre os prêmios estão passaporte anual para o parque, ingresso para levar um convidado, três noites de camping gratuito, descontos em transportes, estacionamentos e alimentação, na canoagem e no aluguel de bikes, além de destaque no perfil oficial.

LEIA TAMBÉM:

Caminhos do Mar lança caminhada noturna guiada pela Estrada Velha de Santos



Vale lembrar que até o final de agosto, o parque mantém um desconto de 70% na compra de ingressos para visitas realizadas durante a semana (quarta a sexta-feira). Clique aqui para encontrar o regulamento completo e o formulário de inscrições.

SERVIÇO

Caminhos do Mar

Portaria São Bernardo: Rod. SP 148 (Estrada Caminho do Mar), Km 42 - São Bernardo

Portaria Cubatão: SP-148, 638-644 - Cruzeiro Quinhentista, Cubatão - SP, 11556-000

Horário de Funcionamento:

quarta-feira a domingo e feriados, das 8h às 17h

Ingressos: https://www.caminhosdomar.com.br/loja/