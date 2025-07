Mauá oferece 404 vagas de emprego na Casa do Trabalhador

Com salários que variam entre R$ 1.069,48 a R$ 4.000,00, a prefeitura de Mauá, por meio da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, oferece 404 vagas de emprego para a próxima semana. São oportunidades em 48 funções diferentes como: retificador CNC, operador de retroescavadeira, confeiteiro, balconista, manobrista, operador de empilhadeira, jardineiro, operador de cobrança, jovem aprendiz, entre outras.

Desse total de vagas, 271 postos estão aptos a receber candidatura de PcD (Pessoa com Deficiência), reforçando o compromisso da Prefeitura com a inclusão no mercado de trabalho.

A lista completa das oportunidades e detalhes de cada vaga pode ser conferida em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz), munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura também disponibiliza o canal digital de informações que pode ser acessado por meio do link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.