Assaí Atacadista abre 355 vagas para nova loja em Santo André; confira oportunidades

O Assaí Atacadista está com 355 vagas de emprego abertas para sua nova unidade no bairro Utinga, em Santo André). A loja, que deve ser inaugurada até o fim de 2025, será a sexta da rede na cidade e ficará localizada na Avenida João Pessoa, nº 500.



As oportunidades são para contratação efetiva e imediata, com postos em diversas áreas e níveis de experiência. Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcDs). Entre os cargos disponíveis estão:

- Chefe de Seção

- Fiscal de Prevenção de Perdas

- Repositor(a) de Mercadorias

- Operador(a) de Caixa

- Operador(a) de Empilhadeira

- Açougueiro(a)

- Auxiliar de Açougue

- Auxiliar de Depósito

- Vendedor(a) de Cartão

- Padeiro(a)



Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site (expansaoassaisantoandreutinga.gupy.io) até 15 de outubro. O processo seletivo terá etapas presenciais e online, e os candidatos devem ter em mãos RG, CPF, telefone e e-mail.



A nova loja amplia a presença do Assaí na região e reforça o compromisso da rede com a geração de empregos e o atendimento ao público tanto atacadista quanto consumidor final. Entre os serviços oferecidos estarão padaria, açougue e empório de frios.



Atualmente, a companhia possui mais de 300 unidades no Brasil, sendo 12 lojas no Grande ABC, e figura entre as maiores varejistas do mundo, segundo ranking da Deloitte.