Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 25 de julho de 2025

Pitbull

‘Criança de 2 anos morre após ser atacada por pitbull da família no Interior’ (www.dgabc.com.br). Mais uma vez o Diário nos informa sobre a morte de criança no Interior de São Paulo. Quando a Secretaria Nacional da Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais e o Ibama darão uma definição à causa do agressivo pitbull? Esse cão já deixou claro que não escolhe suas vítimas, sendo elas seus tutores ou não. Esse cão tanto abana sua cauda como também causa acidentes fatais. Esse animal funciona como uma espécie de roleta russa. Quem irá morrer hoje pelo ataque do mesmo? A castração dos cães machos, também conhecido como orquiectomia, que serve para impedir a procriação dessa raça, deveria ser obrigação por meio de lei nacional.

Cecél Garcia - Santo André





Barulho

As últimas operações no Grande ABC contra os pancadões e perturbação de sossego podem estar surtindo efeito na maioria das cidades da região, menos em São Bernardo, que ainda apresenta muitas falhas principalmente na parte de fiscalização, vigilância e segurança preventiva. Tem um pancadão que ocorre sempre nos fins de semana na área entre as ruas Rio, Rio Verde e Avenida Vivaldi, no Rudge Ramos, até mesmo em posto de combustível, podendo provocar um desastre com o uso de materiais altamente inflamáveis e mistura de pessoas irresponsáveis no consumo de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes e ilícitas. É surpreendente que nesse período não passa nada de viaturas das forças de segurança para coibir estes atos ilegais. Atualmente, sobre São Bernardo, nada me surpreende, sendo que consta ter dados absurdos. A Guarda Civil da cidade tem o pior salário do Estado, assim como as polícias Militar e Civil de São Paulo têm o pior rendimento salarial entre todos os Estados do Brasil. Isso significa sucatear as forças de segurança que tanto fazem falta ao bem-estar da população.





Maria de Lourdes Barbosa dos Santos - São Bernardo





Jeferson Leite

“PT expulsa Jeferson Leite, aliado de Taka, por ‘desvios graves em votações’” (Política, ontem). Que bom que Jeferson Leite continua fazendo o trabalho dele pelos munícipes e pela cidade. É o único que vi fazer algo pelas pessoas, usa do seu cargo para viabilizar atendimento às pessoas que não eram alcançadas e só tinham promessas de vereadores anteriores. O que o PT queria? Que ele parasse de trabalhar? Meu voto foi seu e será novamente. Continue seu bom trabalho. Não vai agradar a todos, mas está tudo bem. Que Deus lhe proteja.

Inês Lopes - do Instagram





Fraude no INSS

A devolução dos descontos indevidos feitos por associações nos benefícios dos aposentados começará a ser feita a partir de amanhã (Economia, dia 23). Não foram indevidos, foi roubo mesmo porque não houve autorização do beneficiário. Penso que indevido seria se a associação tivesse reconhecido o desconto e efetuado a devolução ao beneficiário, não o governo. Ah, quem foi preso até agora? Pizza assada e servida fria!





Walmir Ciosani - São Bernardo





Totalitarismo

Escuridão ao Meio-Dia é um livro de Arthur Koestler inspirado nos expurgos stalinistas. Nele, o autor conta a história de um membro da velha guarda revolucionária que ajudou a instaurar o governo totalitário. Ao se dar conta de que os ideais em governar o povo para livrá-lo do hábito de ser governado haviam sido modificados, revolta-se e é preso. Apesar dos anos de serviço ao Partido, a Revolução o coloca no banco dos réus e o torna vítima dos mesmos tratamentos brutais que ele costumava infligir. Foi forçado a prestar conta de sua carreira e sentiu na pele as terríveis ironias e traições de um movimento totalitário disfarçado de instrumento de libertação. Excelente leitura para os dias atuais.





Vanderlei Retondo - Santo André





Piada

Como bem disse o gênio Juca Chaves, quando a esquerda perde uma eleição, ela tenta destruir o País; quando ganha, ela consegue.Gênio.

Zureia Baruch Jr. - Capital

