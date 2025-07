Produtora nega shows do AC/DC no Brasil

Notícia triste para os fãs da banda AC/DC. Após a informação de que o grupo se apresentaria no Brasil, a produtora negou que os boatos sejam verdadeiros.



A história havia sido divulgada pelo colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois, na quinta-feira (24). Ele comunicou que a banda de rock australiana faria três shows no Autódromo de Interlagos com a produtora Live Nation.



No entanto, ao Diário, a produtora negou a notícia e que não há nenhum tipo de ligação sobre a banda vir ao Brasil.

Vale lembrar que a última vez que a banda veio ao Brasil foi em novembro de 2009, com a Black Ice Tour. Antes disso, eles passaram pelo país em 1996, com a Ballbreaker Tour, e 1985 no Rock in Rio.