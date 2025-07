Ferreoclube do Grande ABC entrega segunda etapa da maquete de Paranapiacaba

As equipes do Ferreoclube do Grande ABC e Memória Ferroviária concluíram a segunda etapa da revitalização e ampliação da réplica em miniatura de Paranapiacaba e entorno. O público pode conferir a maquete da vila inglesa na sede do grupo, na Avenida Campos Salles, 23, na Rua da Estação, s/n, na parte baixa.

“A maquete é um retrato fiel da formação da Vila até o Porto de Santos com riqueza de detalhes. O projeto requer muito estudo e paciência da equipe liderada pelo Renato Gigliotti, voltado especialmente para turistas, estudantes, pesquisadores e historiadores”, relata o subprefeito de Paranapiacaba e Parque Andreense, Fabio Picarelli.

Nesta nova fase, a maquete ganhou réplicas da descida da Serra do Mar, do Jardim Casqueiro e da Cosipa (ambos em Cubatão), além de locais como o Porto de Santos, com seus depósitos e guindastes, e a Estação Valongo, também em Santos.

No trecho do planalto foram incluídos mais detalhes da Vila de Paranapiacaba, como a passarela, o depósito de locomotivas da São Paulo Railway, a oficina de locobreques, o viaduto do primeiro sistema funicular, o pátio de manobras de Campo Grande e outros aspectos importantes da ferrovia.

LEIA TAMBÉM:

Como chegar ao Festival de Inverno de Paranapiacaba e curtir o segundo fim de semana



Todas as peças foram confeccionadas nos últimos 12 meses pelos próprios integrantes. Também foi instalado um painel sinótico. Trata-se de uma ferramenta visual com informações, dados, conceitos e ideias para facilitar a compreensão dos visitantes.

As melhorias visam um processo maior, já que o Ferreoclube do Grande ABC está concorrendo a uma indicação de ponto cultural, pela Lei Aldir Blanc do governo federal.

A terceira etapa, que está em fase de planejamento, irá contemplar a operação manual dos trens e a iluminação do espaço. “Nosso objetivo é transformar a maquete em ares de museu”, complementa o ex-presidente do Ferreoclube do Grande ABC e Memória Ferroviária, Carlos Eduardo Stabilin.

A maquete modular foi montada pela primeira vez na Vila em 2019 como forma de atração para visitação pública. A partir de 2023 foi instalada no endereço atual, na Rua da Estação, s/n.

O local fica aberto todos os domingos, das 10h às 16h. Durante o Festival de Inverno de Paranapiacaba, a maquete também fica disponível para visitação aos sábados.