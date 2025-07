NBA leva oficina de basquete a adolescentes da Fundação Casa em Santo André

A quadra poliesportiva da Fundação Casa Santo André I, no Grande ABC, foi palco, nesta semana, de uma clínica esportiva especial promovida pela Jr. NBA, programa global de desenvolvimento do basquete da liga norte-americana. A ação proporcionou aos adolescentes uma imersão nos fundamentos da modalidade e reforçou o papel do esporte como ferramenta de inclusão e transformação.

Conduzida por profissionais especializados, a clínica esportiva contou com exercícios práticos que abordaram dribles, arremessos, passes e estratégias de jogo. Além da parte técnica, os jovens também participaram de dinâmicas voltadas ao trabalho em equipe, ao respeito e à disciplina, valores centrais na proposta da Jr. NBA.

“Sempre gostei de basquete, mas nunca tinha tido a chance de aprender com profissionais. Hoje entendi como é treinar de verdade, com técnica e disciplina. Foi uma experiência que vou levar pra vida”, afirmou João Victor (nome fictício),17 anos.

O Casa Santo André I foi selecionado para sediar a atividade por se destacar no cenário esportivo da Instituição. A equipe conquistou recentemente o título do VIII Torneio Estadual de Basquete da Fundação Casa, reunindo adolescentes de diferentes centros socioeducativos do Estado de São Paulo.

A proposta é que, ao longo dos próximos meses, outros centros da Fundação Casa localizados no Grande ABC e no Litoral também recebam as oficinas, ampliando o alcance da iniciativa.

Para o diretor do Casa Santo André I, Marcelo Aparecido de Campos, a visita foi marcante: “A oficina proporcionou uma vivência única. Os adolescentes puderam se inspirar e perceber que o esporte pode abrir caminhos, tanto no desenvolvimento pessoal quanto na construção de um novo projeto de vida", afirmou.

Ao final da atividade, os representantes da Jr. NBA presentearam o centro com uma bola oficial de basquete, como forma de incentivo à continuidade das práticas esportivas na unidade.

A presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, reforçou a importância de experiências como essa no contexto socioeducativo. “O esporte tem um papel fundamental na formação dos nossos adolescentes. Por meio dele, desenvolvem habilidades que fortalecem sua autoestima, autonomia e capacidade de fazer novas escolhas para o futuro”.

Sobre a Jr. NBA

A Jr. NBA é o programa global da NBA (National Basketball Association) para o desenvolvimento do basquete entre crianças e adolescentes. Presente em mais de 170 países, busca ensinar os fundamentos do jogo e promover valores como trabalho em equipe, respeito, inclusão e liderança. No Brasil, a iniciativa é coordenada pela empresa Think Sports, em parceria com escolas, prefeituras e instituições sociais.