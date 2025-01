Número de jovens na Fundação Casa cresce 15% no Grande ABC

O número de jovens infratores internados na Fundação Casa, antiga Febem, cresceu 15% em um ano no Grande ABC. Segundo levantamento realizado pelo governo estadual a pedido do Diário, em 2023, os cinco centros da região registravam 164 adolescentes, enquanto em 2024 foram contabilizados 189. No total, o Estado possui 96 centros e atende 4.500 internos.

As cinco unidades, localizadas em São Bernardo, Diadema, Mauá e Santo André (duas), têm capacidade para atender 272 adolescentes e estão atualmente com 69% de taxa de ocupação. Os dois centros no município andreense registram a maior quantidade de internos, com 52 e 49 em cada equipamento.

Sobre o aumento no período, a presidente da Fundação Casa, Claudia Carletto, disse que está dentro da margem e, por isso, não é possível apontar uma possível causa. “É um número que, apesar de ser estatisticamente relevante em termos absolutos, é considerado uma variação normal para a instituição”, explicou.

A taxa de jovens que saem da instituição e não retornam é de 80%. No Grande ABC, o índice de reincidência nos últimos dez anos variou entre 16% e 32%.

Claudia ressaltou ainda que a maioria dos jovens que cometem atos infracionais está em situação de extrema vulnerabilidade e que isso reflete o cenário de desigualdade socieconômica do País. “Muitas vezes eles cometem o roubo ou o tráfico para levar dinheiro para dentro de casa. Claro que não é 100% dos casos. Existem aqueles que cometem atos mais graves, como homicídios, latrocínios e já estão mais estruturados no mundo do crime”, pontuou.

Em relação ao perfil dos jovens, mais da metade, 68% (ou 129), tem entre 15 e 17 anos. Na sequência aparecem os internos mais velhos, com idade entre 18 e 21 anos, com 48 pessoas, e por fim foram contabilizadas 12 crianças de 12 a 14 anos. Todos os atendidos na região são do sexo masculino, pois apenas dois centros, localizados na Capital e no município de Cerqueira César, recebem adolescentes do gênero feminino.

ATOS INFRACIONAIS

O levantamento mostrou ainda quais são os principais atos infracionais cometidos pelos adolescentes internados no Grande ABC. Diferentemente da média do Estado, que registra a maioria (41%) para tráfico de drogas, o delito de roubo, qualificado e simples, com 121 casos, foi o mais registrado entre os internos da região. Tráfico de drogas (30), furto (12) e receptação (9) completam a lista, que ainda possui casos de estupro (3) e ameaça (2), entre outros.

No Brasil, enquanto maiores de idade podem responder a crimes e cumprir penas, no âmbito do Código Penal, pessoas com menos de 18 anos respondem a atos infracionais e cumprem medidas socioeducativas de advertência, que podem ser PSC (Prestação de Serviço à Comunidade), LA (Liberdade Assistida), semiliberdade e internação, de acordo com o artigo 112 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O diretor da unidade Santo André I, Marcelo Aparecido de Campos, afirmou que a característica regional pode ser uma das causas para que o delito contra o patrimônio seja o mais praticado.

“Diferentemente do tráfico de drogas, o roubo traz dinheiro rápido. Temos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade no Grande ABC, então acaba sendo a escolha deles para conseguir um retorno instantâneo. O tráfico também está bastante ligado às facções criminosas, mais presentes na Capital”, avaliou Campos.

Passei a valorizar mais a família, diz interno