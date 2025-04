Memória do Esporte. Náutico Futebol de Salão. Das fábricas às quadras. 50 anos de esporte e união. Na ativa, 12.800 gols... Em meio século, incontáveis amizades.

INÍCIO DE 1975

Pela vontade de quatro amigos - Marcio, Fernando, Mario Hideo e João (o Nenê) – foi planejado um jogo de futebol apenas para uma brincadeira de final de semana e sem nenhuma pretensão maior. E duas indústrias contribuíram com novos jogadores, IAP, de Santo André, e Resana, de São Bernardo

AS 12 CAMISAS

Do primeiro jogo na quadra do Corinthians de Santo André, em 1975, à celebração do Jubileu de Ouro nos dias 15 e 16 de março de 2025, uma amizade consolidada.

Dos dez fundadores remanescentes, três vieram ao estúdio da TV do Diário do Grande ABC: Antonio Fernando Ferrantin (Fernando), Márcio Hoppe e Roberto Egídio Gerbelli (Gerbelli.

Com eles, a história de 2.400 partidas, com 66% de vitórias, 12.800 gols e os três amigos que marcaram mais de mil gols cada um: Serginho, Fernando e Mauro.

Oitenta amigos vestiram uma ou mais das 12 diferentes camisas do Náutico. Tudo devidamente documentado.

Fernando, Márcio e Gerbelli participaram do programa “Memória do Esporte”, novo quadro da programação da TV do Diário. Assistam. Não faltaram: emoção e muitas notícias.

NO AR

Crédito da foto 1 – Luca Dias Gonçalves/DGABC-TV

Crédito das fotos 2, 3 e 4 – Acervo: Náutico FS

GALERIA

1 – Gerbelli, Márcio e Fernando no estúdio do DGABC-TV: como troféu, a camisa comemorativa ao Jubileu de Ouro do Náutico FC

2 – Mauro desenhou o primeiro distintivo: verde do Palmeiras, timão do Corinthians e um nome associado ao mar: Náutico

3 – 4 – Ontem e hoje, sete pioneiros: Toninho, Mauro, Marcio, Norberto, Robertinho, Gerbelli e Fernando

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 6 de abril de 1995 – Edição 8980

MANCHETE – Ford anuncia aumento de carro em maio (de 1995).

APERTEM OS CINTOS – Motoristas de Santo André aprovavam, mas não usavam, o cinto de segurança. A obrigatoriedade seria a partir da segunda discussão do projeto na Câmara Municipal, marcado para aquele dia: 6-4-1995.

FUTEBOL – No Estádio Bruno Daniel: Santo André 3, XV-Jaú 3.

MEMÓRIA – Syr Martins e Octaviano Gaiarsa, vereadores da primeira legislatura andreense.

EM 6 DE ABRIL DE...

1905 – Madri, 3 e 6 – As ruas de Málaga foram invadidas por operários famintos; aumenta a fome dos camponeses de Málaga; em Andaluzia os famintos alimentam-se de raízes.

1955 – Iniciado no Pacaembu o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Participariam: cinco clubes paulistas e cinco cariocas. Crônica e público logo chamaram o torneio de Rio-São Paulo. No jogo de abertura, Santos 2, São Paulo 0.

1970 - Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário de São Bernardo anunciava a construção de um auditório para as assembleias da entidade.

Rumo à fábrica automática

ORIGENS

Texto: Derek Wragge Morley (*)

Fábricas automáticas e escritórios “controlados” por computadores eletrônicos ou “cérebros” não mais são sonhos fantásticos para os cientistas e industriais da Grã-Bretanha e sim realidade que dia a dia se tornam mais acessíveis. Em verdade, a era do automotismo, tanto na indústria quanto no comércio, já está começando.

(*) Condensação de um artigo publicado há 70 anos no Suplemento Comercial e Industrial do jornal O Estado de S. Paulo (ed. 26-3-1955).

NOTA DA MEMÓRIA – Bem mais recentemente do que o artigo de 1955, sindicatos patronais e de trabalhadores ainda resistiam aos robôs industriais. Hoje basta percorrer as indústrias do Grande ABC para ver que o macacão sujo de óleo e graxa vai se transformando em coisa do passado.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Pedra Bela. Fundado em 1869 e elevado a município em 1964, quando se separa de Bragança Paulista.

E mais: Boquira (BA), Limoeiro (PE), Rosário (MA) e Santana do São Francisco (SE).

