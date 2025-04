Campanha de Inverno em São Bernardo avalia desenhos de mascote

O inverno começa já em 20 de junho e, dentro deste cronograma, São Bernardo inicia o processo de escolha das três mascotes que irão compor a Campanha de Inverno 2025, cuja escolha se dará até o fim de maio. De acordo com a Prefeitura, alunos do Ensino Fundamental e Médio (rede pública ou privada) serão os responsáveis pela criação da turminha que vai acompanhar todas as ações relacionadas ao período mais frio do ano.

Segundo a organização, os mascotes estão divididas em três grupos por faixa etária. As crianças do 4º e 5º anos, que quiserem participar, devem criar mascotes inspirados em animais de estimação, trazendo todo o carinho e a conexão com os bichinhos, que geralmente, fazem parte do dia a dia dos alunos.

Já os estudantes do 8º e 9º anos terão o desafio de representar a sustentabilidade e meio ambiente em mascote, mostrando em seus desenhos o cuidado com o planeta. Além disso, os adolescentes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, por sua vez, devem explorar o tema “inclusão”, reforçando nos desenhos a importância do respeito e da diversidade.

REGRAS

Cada escola pode inscrever um desenho por categoria, promovendo uma seleção interna entre os estudantes antes da inscrição definitiva. A participação é gratuita e deve ser feita exclusivamente online, até o dia 25 de abril, por meio de um formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura de São Bernardo. Os desenhos devem ser originais, feitos à mão e digitalizados para envio por e-mail. Trabalhos elaborados digitalmente não serão aceitos.

Os desenhos vencedores serão apresentados em um evento especial previsto para o mês de maio. As três mascotes escolhidas estamparão a campanha oficial, inspirando a comunidade a se unir para ajudar quem mais precisa durante o inverno.

IMPACTO

Mais do que um concurso, a escolha das mascotes da Campanha de Inverno é uma forma de dar voz aos jovens talentos, envolver crianças e adolescentes em uma atividade que une cultura, criatividade e comprometimento com aspectos sociais. Cada traço, cada cor e cada ideia carregam mensagens poderosas que podem transformar a forma de enxergar o mundo, reforça Zana Lima, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade. “A escolha das mascotes da Campanha de Inverno 2025 vai além de um concurso de desenhos. Queremos despertar nos estudantes o sentimento de empatia e pertencimento, mostrando que pequenas ações podem transformar vidas. Cada traço e cada ideia carregam o olhar das nossas crianças e jovens sobre o mundo, e isso é muito valioso”, destacou.

“A arte tem o poder de conectar e transformar. Com esse concurso, queremos incentivar os estudantes a expressarem suas ideias e valores por meio do desenho, ao mesmo tempo em que promovemos uma campanha solidária e de extrema importância para nossa cidade”, afirmou a secretária adjunta da Educação, Jussara Almeida Bezerra.

CRONOGRAMA

25/4 – Encerramento das inscrições;

30/4 – Análise e aprovação dos vencedores;

27/5 – Evento de revelação das mascotes.

Vale destacar que, de acordo com as regras da Pasta, os desenhos das mascotes devem ser feitos pelos próprios alunos, elaborados com técnicas livres de criação e arte, de próprio punho e digitalizados para envio no ato da inscrição. "Não serão aceitos desenhos feitos digitalmente através de meios eletrônicos. As mascotes devem ser inéditas, apresentadas com fundo branco, legíveis e nítidos e não devem acompanhar nenhuma ilustração de fundo, paisagens ou demais ilustrações, palavras, frases ou textos", afirma comunicado.