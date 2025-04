Serviço 710 da CPTM, na Linha 10-Turquesa, terá mudanças na operação neste fim de semana

Os passageiros que utilizam as linhas de trens da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais. No sábado (5), das 23h30, até o fim da operação de domingo (6), os passageiros que utilizam a estação Prefeito Celso Daniel-Santo André farão o embarque e o desembarque por meio da plataforma 5. Nas estações Prefeito Saladino e Utinga, que integram a Linha 10-Turquesa, o embarque e o desembarque serão na plataforma 2. As mudanças acontecem para a reforma do Viaduto Castelo Branco, localizado próximo à estação Prefeito Saladino.

Ainda no Serviço 710, do início da operação comercial até 6h de domingo, os trens utilizarão apenas a plataforma 6 da estação Palmeiras-Barra Funda, e a plataforma 2 na estação Água Branca, da Linha 7-Rubi, para o embarque e desembarque de passageiros. As alterações são necessárias para que sejam realizados o transporte de materiais e a implantação de postes para o futuro funcionamento da subestação Memorial da América Latina.

Entre 9h e 17h de domingo, o embarque e desembarque na estação Botujuru serão realizados pela plataforma 1 para que a CPTM faça o reparo no muro entre as estações Botujuru e Francisco Morato.

Na Linha 11-Coral, das 23h de sábado até às 8h de domingo, as estações Braz Cubas, Mogi das Cruzes e Estudantes utilizarão a plataforma 1 para embarque e desembarque. Já o passageiro que utiliza a estação Suzano deve ficar atento, pois durante toda a operação comercial de domingo os passageiros irão embarcar e desembarcar pela plataforma 1. Neste dia serão feitas obras na via permanente.

Ainda no domingo, das 21h até o fim da operação, o embarque e desembarque da estação Tatuapé será realizado pela plataforma 1 para montagem de estrutura para pintura do Viaduto Carlos de Campos.

Na Linha 12-Safira, durante toda a operação comercial de domingo, os trens utilizarão apenas a plataforma 1 das estações Itaim Paulista e Jardim Romano para a realização de adequações na rede aérea.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Mudanças na circulação na estação da Luz

Vale lembrar que a partir das 22h de sexta-feira (4) até o término da operação comercial de domingo (6), a Linha 11-Coral utilizará a plataforma 3 da Luz tanto para embarque quanto para desembarque e o Expresso Aeroporto também permanecerá partindo da Estação Luz.

A estratégia também será adotada nos fins de semana de 11 a 13/4 e de 25/4 a 27/4, além do feriado de Páscoa e Tiradentes, entre os dias 18 e 21/4.

Essas mudanças na circulação divulgadas são necessárias para que a CPTM realize uma remodelagem completa dos trilhos entre as Estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, etapa fundamental do projeto de levar a Linha 11-Coral para a zona oeste da capital paulista.