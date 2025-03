Trens da CPTM operam normalmente após cancelamento de greve

Os trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) circulam normalmente nesta quarta-feira (26), após a categoria dos ferroviários decidir cancelar a greve que estava prevista para atingir as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A informação foi confirmada pela empresa às 10h06.





A paralisação havia sido aprovada em assembleia no último dia 20 como forma de protesto contra a concessão das três linhas para a iniciativa privada. No entanto, após uma audiência entre o Sindicato Central do Brasil e a diretoria da CPTM na Justiça do Trabalho nesta terça-feira (25), a categoria optou por um novo formato de manifestação.





Os ferroviários decidiram não interromper os serviços e, em vez disso, utilizarão roupas pretas e dialogarão com os passageiros para expressar sua insatisfação com a privatização.



Linha 10-Turquesa seguiu fora da greve





A linha 10-Turquesa, que atende a região do Grande ABC, não havia aderido à greve desde o início. Seus trabalhadores são representados por outro sindicato, o STEFSP (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo), que apoia as reivindicações da categoria, mas não havia decidido pela paralisação.





Concessão das linhas





O governo de São Paulo mantém para esta sexta-feira (28) o leilão do Lote Alto Tietê, que prevê a concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade à iniciativa privada. O certame será realizado na B3, na capital paulista, e prevê um investimento total de R$ 14,3 bilhões ao longo de 25 anos.





Segundo o governo estadual, a privatização tem como objetivo modernizar a operação ferroviária e proporcionar melhorias para os passageiros, incluindo a construção de oito novas estações, reformas nas 24 já existentes e a eliminação de passagens em nível. O plano também inclui investimentos na rede aérea e na implementação de novos sistemas tecnológicos.